Edifício Leme Moradora conta como escapou de tragédia em Olinda; Maria Monique ainda aguarda resgate de cão e gato Cadela Bela e seu gato Menino, que estão presos no terceiro andar do segundo imóvel

Os sobreviventes da tragédia no Edifício Leme, em Jardim Atlântico, acompanham os trabalhos dos bombeiros e dos agentes da Defesa Civil, que isolaram a área neste sábado (29). Maria Monique Pinto, moradora e sobrevivente, contou como conseguiu escapar do desmoronamento. Ela ainda aguarda o Corpo de Bombeiros resgatar sua cadela Bela e seu gato Menino, que estão presos no terceiro andar do segundo imóvel.

A moradora afirma que ouviu estalos, na noite de quinta-feira (27), e saiu imediatamente do edifício com o seu marido. "Agradeço primeiramente Deus e, segundo, meu esposo, que não ficou muito desesperado e disse 'mantenha a calma que a gente vai sair daqui'. Mas foi muito difícil. Foi de repente", contou. "Eu consegui escapar descendo pela grade, do outro lado."

Além de uma vistoria técnica, os bombeiros fizeram neste sábado o resgate de um cachorro, que estava na parte da estrutura que não desmoronou. Ainda estão presos no prédio o gato e o cachorro de Maria Monique Pinto. "Eles (os bombeiros) disseram que vão tentar tirar. Se não conseguir, vão jogar ração. E vão ver... eu não sei como que vai ficar."

