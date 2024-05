A- A+

Cenário de destruição Rio Grande do Sul: moradora de Lajeado mostra, na TV, casa destruída após enchente "É difícil, gente. Trabalhar uma vida inteira, poupar, poupar", lamentou Isolde

Isolde Gerhart, moradora de Lajeado, cidade atingida do Rio Grande do Sul atingida pelas chuvas, teve sua casa completamente tomada pelas inundações que aconteceram nos últimos dias.

Agora, com a baixa do nível da água, ela voltou para casa e se deparou com um cenário desolado: perder tudo pelo que trabalhou a vida toda.

Em uma reportágem feita pela Globo News, Isolde mostrou a destruição causada pela cheia do Rio Taquari, que subiu até 33,35m na quinta-feira (2).

"É difícil, gente. Trabalhar uma vida inteira, poupar, poupar", lamentou.

Ela e sua família tentam reorganizar a casa há quatro dias, ainda tem muito o que por no lugar. "Falta força", relatou.

O Rio Taquari tem baixado o nível, mas nem todas as vias de acesso à cidade estão liberadas. Por isso, alguns moradores que foram desalojados ainda não conseguiram voltar para suas casas.

