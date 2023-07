A- A+

DESABAMENTO EM PAULISTA Moradora escapou de desabamento no Janga após filho chegar ao prédio gritando para ela descer Ela mora no local há 17 anos. Abalada com a situação, ela contou, em lágrimas, que estava dormindo quando o filho chegou ao prédio

A pensionista Leidjane Costa, de 62 anos, conseguiu escapar do desabamento no Conjunto Beira Mar, no bairro do Janga, em Paulista, após o seu filho chegar ao local gritando para ela descer.

Ela mora no local há 17 anos. Abalada com a situação, ela contou, em lágrimas, que estava dormindo quando o filho chegou ao prédio. “Meu filho veio me chamar, ele ficou doidinho. Eu ‘tava’ dormindo. Foi o tempo de eu correr, desci nas carreiras”, contou.

Segundo o filho, Marcos Antônio, de 30 anos, a mãe morava em um prédio que amaçava desabar nesta manhã. O Corpo de Bombeiros confirmou que um dos prédios do conjunto desabou por completo. Outro desabou parcialmente.

“Eu moro aqui próximo. Eu vi o desabamento na televisão e vim correndo nas pressas. Eu vi o apartamento, identifiquei pelo tronco da árvore, e vim socorrer ela. Ela estava dormindo. Eu vim querendo tirar ela o mais rápido possível, o resto que ficasse, a vida é o que importa”, comentou o filho.





A pensionista Leidjane Costa, de 62 anos, conseguiu escapou do desabamento porque o filho gritou para ela descer // Reprodução/Folha de Pernambuco

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 10 pessoas ficaram sob os escombros. Duas delas já foram socorridas e as equipes tentam regatar as demais vítimas.



Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os prédios do Conjunto Beira Mar estavam condenados. No local, segundo informações de testemunhas, estariam entre 13 e 17 pessoas.

