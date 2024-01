A- A+

PERNAMBUCO Moradora reclama de vizinhos do condomínio onde criança morreu: "As pessoas aqui não cumprem regras" De acordo com condômina, práticas ilícitas são rotineiras no Recanto do Sol, em Piedade

Um dia após ao acidente que matou um menino de 5 anos, atropelado por uma inquilina do Condomínio Recanto do Sol, em Piedade, na quarta-feira (3), os moradores estão perplexos com tamanha tragédia no local onde residem.

Nesta quinta-feira (4), a movimentação no local é baixa. Poucos carros passam pela entrada e as pessoas ainda se mostram sem qualquer explicação para o fato. O Condomínio Recanto do Sol possui 768 apartamentos distribuídos em 48 blocos.

A confeiteira Andréa Martins, de 50 anos, mora em um dos blocos do Recanto. Segundo ela, práticas ilícitas e fora do normal são rotineiras nas dependências do condomínio e o que aconteceu ontem já era uma tragédia anunciada.

“A gente sabia que poderia acontecer, porque as pessoas aqui não cumprem as regras simples de convivência, como limite de som ou andar com cachorro na coleira. Eles ficam soltos aqui circulando. Se elas não cumprem as coisas simples, imagine as regras de velocidade”, pontuou.



A confeiteira Andréa Martins, de 50 anos, mora em um dos blocos do Recanto // Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

De acordo com a moradora, existem placas de sinalização pelo condomínio, estabelecendo velocidade máxima de 10km/h, regra que, segundo o perito criminal Heldo Souza, que esteve no local após o acidente, não foi respeitada. Andréa reclama ainda de uma possível omissão por parte do síndico do habitacional, Wagner Silva.



“Eu tenho relato de reclamações que nunca foram atendidas. É muito difícil. A gente está saindo daqui com a nossa família, em março, porque estamos insatisfeitos. Eu acho o síndico muito omisso. Isso poderia ter sido evitado”, alega ela.

A confeiteira disse ainda que a mulher que dirigia o carro, da cor preta, modelo JAC/J2 tem, pelo menos, 20 notificações por dirigir em alta velocidade e que a administração do local tem parte de culpa na morte do menino.

Resposta do síndico

O síndico Wagner Silva foi procurado pela reportagem. Ele enviou uma nota em que alega a proibição de condução de veículos acima dos 10km/h e que a informação de que a mulher tem mais de 20 notificações internas por velocidade alta não procede. As infrações, segundo ele, são externas, consultadas via Detran.

“Em consultas ao aplicativo de denúncias, que são realizadas pelos moradores, nada foi encontrado em relação à unidade, ou seja, não houve nenhuma ocorrência desse tipo, nem tampouco ausência de apuração pelo condomínio”, diz a nota.

A placa foi consultada no portal do Departamento de Trânsito, e as multas, de fato, foram constatadas, por diversas infrações, como, por exemplo, avanço de sinal vermelho, velocidade alta e transitar em local não permitido e faixa exclusiva. No total, as multas chegam a R$ 2.035,86.

Veja também

Agreste Vídeo: Motociclista escapa de ser esmagado segundos antes de carreta tombar, no Agreste