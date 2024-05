Moradora registra rua sendo tomada pela água durante cheia em Porto Alegre

A- A+

Uma moradora de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, gravou uma sequência impressionante que mostra a rua onde mora sendo tomada pela água da cheia do Guaíba.

Os registros, gravados em um intervalo de 12 horas, impressionam pela velocidade da subida da água.

A rua desapareceu sob a inundação causada pelas fortes chuvas que atingem o estado.

Num dos momentos das filmagens, a jovem desce as escadas para observar a situação da rua. É quando ela vê a água invadindo o prédio.

Situação no Rio Grande do Sul

Com a previsão de "temporais generalizados", risco de descarga elétrica, ventos de até 100 km/h, granizo e uma queda acentuada na temperatura sequência, o Rio Grande do Sul está em alerta para uma piora ainda maior na crise climática e humanitária que afeta ao menos 401 dos 497 municípios gaúchos.

O Governo do Estado alertou que não é o momento para voltar às áreas mais afetadas no Vale do Taquari e na Serra Gaúcha, mesmo onde a água baixou, pois há alto risco de novas enchentes e deslizamentos nos próximos dias, especialmente a partir de sexta-feira, 10.

"Será um momento difícil", resumiu o governador Eduardo Leite (PSDB) em coletiva de imprensa na tarde da terça-feira (7).

"(A previsão é que serão) Chuvas fortes nas cidades em que as pessoas estão voltando, fazendo buscas e visitando locais atingidos. Nós precisamos que tenham um pouco mais de paciência e evitem essas localidades. Não será a hora de voltar para casa e estar nos locais que foram atingidos", salientou. "Vamos fazer novos alertas durante a semana."

