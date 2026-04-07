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Moradia

Comunidade do Pilar: após desabamento causar mortes, moradores resistem em sair de área de risco

Segundo Defesa Civil, cerca de 20 pessoas ainda insistem em permanecer no local

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Mesmo com o desabamento de parte da estrutura, alguns moradores insistem em permanecer no local Mesmo com o desabamento de parte da estrutura, alguns moradores insistem em permanecer no local  - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mesmo com o comprometimento de boa parte da estrutura da Quadra 60, na Comunidade do Pilar, onde na última segunda-feira duas pessoas morreram após um desabamento, ao menos 20 moradores insistem em permanecer no local. A informação foi confirmada pela Defesa Civil, nesta terça-feira (7), que segue em tratativas com os residentes para que soluções sejam encontradas. 

Conforme afirmou o coronel Cássio Simonar, da Defesa Civil, cerca de 20 pessoas persistem em ficar, alegando que se trata do local de moradia, além de tentarem justificar que não há risco, o que não corresponde com a atual situação da estrutura. O município também está em busca de uma ordem judicial que possa viabilizar a saída dos moradores. 

“Estamos tentando fazer a sensibilização das pessoas para sair, pois se trata de um local de risco, e, até o momento, não saiu mais ninguém. Mas vai existir uma retomada das negociações com o pessoal para tentar sensibilizar e fazer com que eles saiam para um local seguro”, comentou o coronel Cássio Simonar.

Coronel da Defesa Civil, Cássio Simonar, revelou que alguns moradores estão resistindo em sair da localidadeCássio Simonar revelou que alguns moradores estão resistindo em sair da localidade. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Presente no local da tragédia no período da tarde, o secretário de Habitação do Recife (Sehab), Felipe Cury, tratou da situação com alguns moradores da Quadra 60, entre proprietários e inquilinos. 

Segundo o responsável pelo Sehab, o espaço é um local de preservação, com ordens de recuperação por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mas que está sendo ocupado há muito tempo pelos moradores. 

Explicando que trata-se de um local em situação de risco, Felipe Cury ainda situou sobre a questão do cadastro e as negociações que estão sendo realizadas com as famílias. Por outro lado, revelou que reocupações ilegais foram realizadas após os acordos.

Secretário de habitação do Recife, Felipe Cury, pede que moradores procurem negociar o mais brevemente possível Felipe Cury pede que moradores procurem negociar o mais brevemente possível. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Faz alguns anos que a prefeitura vem desprendendo esforço para tentar tirar todas as famílias dessa situação de risco. Então, todas essas famílias já estão cadastradas, já iniciaram o processo de negociação”, iniciou Felipe Cury. 

“Algumas delas já avançaram na negociação, foram indenizadas e a gente teve, inclusive, a reocupação desses locais onde já foram feitas as indenizações. Aliás, o local onde teve a fatalidade que se vitimou uma vida humana, foi justamente uma dessas habitações. Aonde o proprietário foi indenizado e teve uma outra pessoa que reocupou”, disse.

Defensoria
A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE) afirmou que, em janeiro de 2025, foi procurada pelos moradores da localidade. A DPPE informou que passou a dar assistência jurídica em virtude de processo movido pelo município do Recife, no qual solicitava a retirada dos residentes do imóvel. 

Após decisão judicial que atendeu aos pedidos do município e determinou a remoção de todas pessoas do local e do entorno, a Defensoria Pública informa que apresentou recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Este, por sua vez, determinou que a Prefeitura do Recife adotasse as medidas necessárias para impedir os riscos de desabamento do imóvel durante o período de negociações sobre o futuro da área.

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Segundo nota da DPPE, a instituição não foi informada sobre a adoção das medidas determinadas pelo Poder Judiciário. 

A defensora pública e coordenadora do Núcleo de Terra, Habitação e Moradia, Isabel Paixão, falou do papel da entidade neste momento e deu um panorama da situação encontrada no Pilar, que foi definida como “complexa e heterogênea”.

“A gente está tentando fazer realmente essa ponte, abrir esse diálogo, saber o que a prefeitura tem a oferecer para essas famílias, saber de que forma a gente pode colaborar com essa solução pacífica e pensando, em primeiro lugar, na segurança das pessoas”, começou.

Defensora pública e coordenadora do Núcleo de Terra, Habitação e Moradia (NUTHAM), Isabel Paixão, refletiu sobre a situação da Comunidade do Pilar: Isabel Paixão refletiu sobre a situação da Comunidade do Pilar: "complexa e heterogênea". Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na sequência, revelou que aguarda um levantamento e mapeamento dos imóveis para que possa atender cada morador dentro da sua especificidade. 

“Muitas pessoas que já saíram foram para casa de parentes e essas pessoas não receberam nada. Porém, a Defesa Civil está fazendo um levantamento, um mapeamento de quem morava em cada imóvel para poder identificar e verificar se vai fazer alguma destinação em termos de encaminhamento para auxílio-moradia ou indenização”, explicou a defensora pública, Isabel Paixão.

Retiradas
Enquanto a Folha de Pernambuco esteve presente no local, a reportagem acompanhou a desapropriação do prédio onde funcionava uma Assembleia de Deus.

Os fiéis solicitam que um novo espaço seja disponibilizado para possibilitar a retomada as atividades do centro religioso. Com um sentimento de incerteza e tristeza, Joana D’arc da Silva falou sobre a situação.

Membro da Assembleia de Deus da Comunidade do Pilar, Joana D'arc da Silva, falou da situação da igreja após o abandono do prédioMembro da Assembleia de Deus da Comunidade do Pilar, Joana D'arc da Silva, falou da situação da igreja após o abandono do prédio - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco  

“Estamos muito tristes. Primeiro, por nossas perdas e a da igreja. Nós temos nossa religião, somos cristãos, necessitamos de nosso espaço, nossa igreja evangélica aqui na comunidade", pediu. 

Identificação
O desabamento vitimou duas pessoas: Simone Maria de Oliveira, de 56 anos, e Fabiano Lourenço de Araújo, 45. O quarto em que os dois se encontravam foi totalmente destruído e se reduziu em escombros. 

Além deles, Ana Carolina da Costa Silva, de 31 anos, e Sidcley de Oliveira, de 27 anos, ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área centra do Recife. 
 

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