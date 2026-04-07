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Moradia Comunidade do Pilar: após desabamento causar mortes, moradores resistem em sair de área de risco Segundo Defesa Civil, cerca de 20 pessoas ainda insistem em permanecer no local

Mesmo com o comprometimento de boa parte da estrutura da Quadra 60, na Comunidade do Pilar, onde na última segunda-feira duas pessoas morreram após um desabamento, ao menos 20 moradores insistem em permanecer no local. A informação foi confirmada pela Defesa Civil, nesta terça-feira (7), que segue em tratativas com os residentes para que soluções sejam encontradas.

Conforme afirmou o coronel Cássio Simonar, da Defesa Civil, cerca de 20 pessoas persistem em ficar, alegando que se trata do local de moradia, além de tentarem justificar que não há risco, o que não corresponde com a atual situação da estrutura. O município também está em busca de uma ordem judicial que possa viabilizar a saída dos moradores.

“Estamos tentando fazer a sensibilização das pessoas para sair, pois se trata de um local de risco, e, até o momento, não saiu mais ninguém. Mas vai existir uma retomada das negociações com o pessoal para tentar sensibilizar e fazer com que eles saiam para um local seguro”, comentou o coronel Cássio Simonar.

Cássio Simonar revelou que alguns moradores estão resistindo em sair da localidade. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Presente no local da tragédia no período da tarde, o secretário de Habitação do Recife (Sehab), Felipe Cury, tratou da situação com alguns moradores da Quadra 60, entre proprietários e inquilinos.

Segundo o responsável pelo Sehab, o espaço é um local de preservação, com ordens de recuperação por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mas que está sendo ocupado há muito tempo pelos moradores.

Explicando que trata-se de um local em situação de risco, Felipe Cury ainda situou sobre a questão do cadastro e as negociações que estão sendo realizadas com as famílias. Por outro lado, revelou que reocupações ilegais foram realizadas após os acordos.

Felipe Cury pede que moradores procurem negociar o mais brevemente possível. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Faz alguns anos que a prefeitura vem desprendendo esforço para tentar tirar todas as famílias dessa situação de risco. Então, todas essas famílias já estão cadastradas, já iniciaram o processo de negociação”, iniciou Felipe Cury.

“Algumas delas já avançaram na negociação, foram indenizadas e a gente teve, inclusive, a reocupação desses locais onde já foram feitas as indenizações. Aliás, o local onde teve a fatalidade que se vitimou uma vida humana, foi justamente uma dessas habitações. Aonde o proprietário foi indenizado e teve uma outra pessoa que reocupou”, disse.

Defensoria

A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE) afirmou que, em janeiro de 2025, foi procurada pelos moradores da localidade. A DPPE informou que passou a dar assistência jurídica em virtude de processo movido pelo município do Recife, no qual solicitava a retirada dos residentes do imóvel.

Após decisão judicial que atendeu aos pedidos do município e determinou a remoção de todas pessoas do local e do entorno, a Defensoria Pública informa que apresentou recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Este, por sua vez, determinou que a Prefeitura do Recife adotasse as medidas necessárias para impedir os riscos de desabamento do imóvel durante o período de negociações sobre o futuro da área.

Segundo nota da DPPE, a instituição não foi informada sobre a adoção das medidas determinadas pelo Poder Judiciário.

A defensora pública e coordenadora do Núcleo de Terra, Habitação e Moradia, Isabel Paixão, falou do papel da entidade neste momento e deu um panorama da situação encontrada no Pilar, que foi definida como “complexa e heterogênea”.

“A gente está tentando fazer realmente essa ponte, abrir esse diálogo, saber o que a prefeitura tem a oferecer para essas famílias, saber de que forma a gente pode colaborar com essa solução pacífica e pensando, em primeiro lugar, na segurança das pessoas”, começou.

Isabel Paixão refletiu sobre a situação da Comunidade do Pilar: "complexa e heterogênea". Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na sequência, revelou que aguarda um levantamento e mapeamento dos imóveis para que possa atender cada morador dentro da sua especificidade.

“Muitas pessoas que já saíram foram para casa de parentes e essas pessoas não receberam nada. Porém, a Defesa Civil está fazendo um levantamento, um mapeamento de quem morava em cada imóvel para poder identificar e verificar se vai fazer alguma destinação em termos de encaminhamento para auxílio-moradia ou indenização”, explicou a defensora pública, Isabel Paixão.

Retiradas

Enquanto a Folha de Pernambuco esteve presente no local, a reportagem acompanhou a desapropriação do prédio onde funcionava uma Assembleia de Deus.

Os fiéis solicitam que um novo espaço seja disponibilizado para possibilitar a retomada as atividades do centro religioso. Com um sentimento de incerteza e tristeza, Joana D’arc da Silva falou sobre a situação.

Membro da Assembleia de Deus da Comunidade do Pilar, Joana D'arc da Silva, falou da situação da igreja após o abandono do prédio - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Estamos muito tristes. Primeiro, por nossas perdas e a da igreja. Nós temos nossa religião, somos cristãos, necessitamos de nosso espaço, nossa igreja evangélica aqui na comunidade", pediu.

Identificação

O desabamento vitimou duas pessoas: Simone Maria de Oliveira, de 56 anos, e Fabiano Lourenço de Araújo, 45. O quarto em que os dois se encontravam foi totalmente destruído e se reduziu em escombros.



Além deles, Ana Carolina da Costa Silva, de 31 anos, e Sidcley de Oliveira, de 27 anos, ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área centra do Recife.



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