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Conflito Moradores começam a deixar a cidade ucraniana de Oleshki Desde terça-feira (27), vigora na cidade um cessar-fogo humanitário anunciado na semana passada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, que deve terminar no domingo (1)

A retirada dos moradores de Oleshki, cidade ucraniana situada na linha de frente e ocupada pela Rússia, começou nesta sexta-feira (30) no âmbito de uma trégua mediada pelos Estados Unidos, informaram autoridades da Rússia e da Ucrânia.

Nesta localidade, ocupada pela Rússia em 2022, os habitantes sofreram durante meses com a escassez de comida, água e remédios e alguns chegaram até a ser obrigados a caçar e comer pombos, contaram moradores à AFP.

Desde terça-feira (27), vigora na cidade um cessar-fogo humanitário anunciado na semana passada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, que deve terminar no domingo (1).

Autoridades de ambos os lados chegaram na sexta-feira a Oleshki para supervisionar a saída da população, que passou de 24.000 antes da guerra para cerca de 2.000 atualmente.

"Começaram a retirada e a distribuição de ajuda humanitária", afirmou nas redes sociais o negociador ucraniano David Arakhamia.

A comissária dos direitos humanos da Rússia, Yana Lantratova, publicou um vídeo em que várias pessoas aguardam para embarcar em ônibus. Algumas serão levadas para a Rússia e outras para regiões da Ucrânia controladas por Kiev, disse ela.

O comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmitro Lubinets, publicou vídeos em que conversa com moradores. Vários deles lhe agradecem, choram e enxugam as lágrimas.

Autoridades de ambos os países disseram que alguns habitantes da cidade optariam por permanecer, mesmo se as hostilidades forem retomadas.

O cessar-fogo nessa cidade é a pausa mais longa nos combates em qualquer ponto da linha de frente desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022.

Outras tréguas parciais têm sido marcadas por acusações de violações, como algumas decretadas na Páscoa ortodoxa.

Essa trégua inclui apenas Oleshki. Os ataques em outras regiões continuam.

Na cidade de Dnipro, no sudeste da Ucrânia, cerca de 200.000 residências estavam sem eletricidade nesta sexta-feira devido a ataques russos na noite anterior, segundo as autoridades locais.

Na véspera, um drone atingiu uma estação de trem nessa cidade e causou a morte de pelo menos 14 pessoas.

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