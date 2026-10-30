A- A+

guerra Moradores começam a deixar a cidade ucraniana de Oleshki Autoridades de ambos os lados chegaram na sexta-feira a Oleshki para supervisionar a saída da população, que passou de 24.000 antes da guerra para cerca de 2.000 atualmente

A retirada dos moradores de Oleshki, cidade ucraniana situada na linha de frente e ocupada pela Rússia, começou nesta sexta-feira (30) no âmbito de uma trégua mediada pelos Estados Unidos, informaram autoridades da Rússia e da Ucrânia.

Nesta localidade, ocupada pela Rússia em 2022, os habitantes sofreram durante meses com a escassez de comida, água e remédios e alguns chegaram até a ser obrigados a caçar e comer pombos, contaram moradores à AFP.

Desde terça-feira (27), vigora na cidade um cessar-fogo humanitário anunciado na semana passada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, que deve terminar no domingo.

Autoridades de ambos os lados chegaram na sexta-feira a Oleshki para supervisionar a saída da população, que passou de 24.000 antes da guerra para cerca de 2.000 atualmente.

"A delegação ucraniana, junto com os moradores evacuados de Oleshki, partiu em direção a Anapa [no sul da Rússia]. De lá, eles voarão para Belarus e depois seguirão [para a Ucrânia] de ônibus", explicou no Telegram o negociador ucraniano David Arakhmia, sem especificar quantas pessoas foram evacuadas.

Antes disso, a comissária dos direitos humanos da Rússia, Yana Lantratova, havia publicado um vídeo em que várias pessoas aguardam para embarcar em ônibus.

Autoridades de ambos os países disseram que alguns habitantes da cidade optariam por permanecer, mesmo se as hostilidades forem retomadas.

O cessar-fogo nessa cidade é a pausa mais longa nos combates em qualquer ponto da linha de frente desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022.

Outras tréguas parciais têm sido marcadas por acusações de violações, como algumas decretadas na Páscoa ortodoxa.

Essa trégua inclui apenas Oleshki. Os ataques em outras regiões continuam.

Na cidade de Dnipro, no sudeste da Ucrânia, cerca de 200.000 residências estavam sem eletricidade nesta sexta-feira devido a ataques russos na noite anterior, segundo as autoridades locais.

Na Rússia, o vice-ministro da Energia, Alexander Novak, afirmou que a Ucrânia atacou nesta sexta-feira (30) três refinarias de petróleo e um complexo de gás, após uma "pausa" de vários dias nesse tipo de operação.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunirá com seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, no sábado, em Istambul. Segundo a Presidência turca, os dois líderes conversarão sobre o conflito e questões de segurança no Mar Negro.

Veja também