Recife Moradores da comunidade do Pilar protestam por moradia no Cais do Apolo, área central do Recife Pneus e entulhos foram colocados nas pistas e incendiados

Moradores da comunidade do Pilar protestam no Cais do Apolo, no Bairro do Recife, área central da capital, no fim da manhã desta quarta-feira (23).

Pneus e entulhos foram colocados nas pistas e incendiados, provocando nuvens de fumaça nas proximidades da sede da Prefeitura do Recife.



A manifestação é por moradia, reformas em apartamentos com problemas estruturais e documentação de posse de habitacional.

No local, agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) fazem desvios pela Ponte do Limoeiro e pelo TRF5, na Praça Tiradentes. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a área.

"Tem moradores que estão há 15, 20 anos neste processo de regularização e ainda não foram contempladas. Estamos apenas correndo atrás de um direito nosso. É um descaso muito grande. Do ponto de vista judicial, a Prefeitura está descumprindo tudo, todos os prazos, todas as promessas. Estamos cansados de reuniões, só esse ano já fomos a mais de dez. Não queremos reuniões, queremos atitudes”, relatou Paula Farias, 28 anos, autônoma e moradora da Comunidade do Pilar.





Por meio de nota, a Autarquia de Urbanização do Recife (URB) informou que comunidade do Pilar recebeu 192 unidades habitacionais, uma creche-escola, uma escola, uma Upinha e uma praça.

A pasta acrescenta que o processo licitatório para a construção de outras 256 unidades habitacionais, com investimento de R$ 34 milhões, deverá ser finalizado em 90 dias e as obras iniciarão no segundo semestre desse ano.



"Em relação à documentação, a Prefeitura já entregou 2.787 títulos de propriedade desde 2021, dentro do programa A Casa é Sua, e está avaliando a situação do Pilar. Por fim, a URB está realizando um levantamento das necessidades de reforma dos habitacionais entregues para iniciar a requalificação", afirma a nota.



