Recife Moradores da Zona Norte e área central do Recife voltam a sentir cheiro semelhante ao de gás Copergás e o Porto do Recife fazem vistorias para tentar identificar fonte ou causa do odor

Moradores de bairros da Zona Norte da Capital pernambucana, como Rosarinho, relatam odor semelhante ao de gás na manhã desta sexta-feira (13). O mau cheiro também foi sentido no Bairro do Recife, na área central da cidade.



A Copergás e o Porto do Recife fizeram vistorias para tentar identificar a causa, mas nada foi localizado.

Funcionários de uma empresa de call center localizada no bairro de Santo Amaro chegaram a evacuar o prédio por causa do odor, segundo fontes que estavam no local. Algumas pessoas precisaram de atendimento médico.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado ao local e que a ocorrência segue em andamento.

Inicialmente, também houve relatos de mau cheiro sentido do prédio-sede da Prefeitura do Recife, na área central, mas a gestão municipal negou a informação, destacando que o expediente segue normal no edifício.

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), responsável pela odorização, canalização e distribuição do gás natural em Pernambuco, informou que recebeu chamados de odor semelhante ao de gás no Bairro do Recife e entorno.

Apesar dos acionamentos, a empresa destacou, com base nos dados de telemetria da companhia e nas vistorias realizadas no local, que não há "qualquer vazamento na rede de gás natural canalizado da Copergás".

"Nossas equipes técnicas estão monitorando a situação e realizaram inspeções nas regiões mencionadas", destacou a empresa, que divulgou contatos para caso de dúvidas. Os números são 117 ou 0800 281 2002.

O Porto do Recife, localizado no bairro homônimo, informou que, diante dos relatos de odor semelhante ao de gás no entorno das suas instalações, foi realizada uma vistoria nesta manhã, por profissionais da coordenadoria de gestão ambiental do Porto e da Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe). Não foi identificada nenhuma ocorrência fora da normalidade.



"Conforme relatório de inspeção emitido pela empresa Fertine, que importa insumos para fertilizantes no Porto do Recife, os produtos em operação nesta data não apresentam quaisquer características inflamáveis ou toxicológicas que possam ser transmitidas por vias aéreas", informou.



Ainda de acordo com o Porto, as operações são conduzidas de acordo com as normas vigentes de segurança, saúde e meio ambiente, com monitoramento contínuo e em conformidade com as exigências da Antaq, Ibama, CPRH e demais órgãos competentes.

"O Porto do Recife mantém seus canais abertos para cooperação com as autoridades ambientais e de segurança pública, e reitera seu compromisso com a transparência, a conformidade regulatória e a responsabilidade socioambiental", afirmou o Porto.

Questionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros disse não ter sido acionado para a ocorrência de odor semelhante ao de gás na Zona Norte e nem na área central do Recife.

Odor já foi sentido antes

Na noite do último dia 4 de junho, um odor de gás também foi sentido por moradores de bairros da Zona Norte da capital, como Casa Forte, Casa Amarela e Aflitos.

A Copergás foi acionada na ocasião, mas as equipes de campo não identificaram anormalidades na rede de distribuição de gás natural canalizado e nenhum vazamento foi registrado.

Também na data, o Porto do Recife acionou profissionais da coordenadoria de gestão ambiental para vistoriar o cais e uma embarcação atracada, mas "não identificaram nenhuma ocorrência fora da normalidade". Até o memento, não se sabe a fonte ou a causa do mau cheiro.

