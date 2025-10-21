A- A+

Olinda Moradores das casas que desabaram em Olinda retiram móveis e itens de casa; famílias pedem doações No total, oito residências foram completamente destruídas

Após a realização das vistorias da Defesa Civil nas casas que desabaram em Ouro Preto, Olinda, na Região Metropolitana do Recife, moradores e familiares das vítimas retiraram móveis e utensílios das residências na manhã desta terça-feira (21).

A ação foi auxiliada pela própria Defesa Civil do município e ocorreu após perícia feita pelo Instituto de Criminalística (IC).

No total, oito residências foram completamente destruídas. Apesar de alguns itens serem recuperados, Marília Lima, de 40 anos, filha de Genival José de Lima, proprietário dos imóveis, comentou as diversas perdas materiais dos moradores.

"As quatro casas da frente perderam tudo. As de trás deu para recuperar alguns móveis, mas o imóvel foi perda total. Estamos em choque, perdemos duas pessoas da família e o nosso amigo, Cláudio. A gente espera receber alguma doação para poder recomeçar", disse.

Marília Lima, filha do proprietário do imóvel que desabou em Olinda. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Marília disse que o momento entre todos os moradores é de união e solidariedade, por isso, eles criaram um Pix solidário para receberem doações.

"Criamos uma vaquinha solidária para receber doações, alimentos para dividir com todas as famílias, roupas e móveis para as casas da frente, que perderam tudo", explicou.

Para contribuir, basta enviar um Pix para o número (81) 97903-5718, no nome de Genival José Mendes de Lima.

Pix solidário de doações para os moradores do residencial que desabou em Olinda.

Os interessados em contribuir com móveis, comidas, roupas e outros materiais podem entrar em contato com Marília pelo número (81) 98720-7568 ou podem ir até a Rua dr. Bernardino de Sena dias, 223, local onde aconteceu o desastre.

Ao longo do dia, o trabalho deve continuar na área atingida, com a busca por mais objetos pessoais entre os escombros. O espaço segue sendo preparado para ser devolvido ao proprietário, que deverá decidir sobre a demolição completa do terreno.

Clube das Pás realiza doação

O Clube das Pás anunciou que doará parte da renda do aniversário da Orquestra das Pás, realizada no próximo sábado (25), para as famílias vítimas do desabamento das casas.

De acordo com o presidente do Clube, Rinaldo Lima, 50% da renda obtida com a venda dos ingressos e 50% do lucro do bar serão destinados às famílias.

O evento ocorre no sábado, na sede do Clube das Pás, na Rua Odorico Mendes, em Campo Grande, na Zona Norte do Recife. Os ingressos custam R$ 40,00. Mais informações podem ser obtidas pelo número. (81) 99411-2043.

