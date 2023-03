Moradores de cidades da Mata Sul ganham quintais ecoprodutivos para combater fome e desnutrição

A- A+

Moradores residentes nos municípios de Escada, Moreno, Ribeirão e Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, estão sendo beneficiados, nesta quinta-feira (16), com a entrega de 120 quintais ecoprodutivos pelo Complexo Industrial Portuário de Suape, em parceria com a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2.

O evento contou com a presença do diretor-presidente da estatal, Marcio Guiott, e do arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido. O projeto visa gerar a produção de alimentos e gerar renda para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A cerimônia tem um estilo informal, regada a forró, e foi realizada na sede da Cúria Metropolitana, localizada na avenida Rui Barbosa, nas Graças, Zona Norte do Recife.

Os quintais ecoprodutivos previstos no contrato com a Cáritas têm a implantação de hortas suspensas, galinheiros móveis, fornos ecológicos, cisternas e outras tecnologias geradoras de alimentos para consumo próprio e comercialização do excedente.

A iniciativa foi criada em outubro de 2021. Moradores do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Sirinhaém foram os primeiros beneficiados. A primeira entrega ocorreu em agosto do ano passado e contemplou 100 dos 300 espaços ecoprodutivos. O investimento total dessas ações é de R$ 3,3 milhões até maio deste ano, quando o projeto será finalizado.

Segundo o coordenador do projeto, Germano Barros, a iniciativa dialoga com a perspectiva do local onde as famílias moram, buscando tornar o território agroecológico com a produção dos alimentos saudáveis. "É muito importante, sobretudo porque estamos enfrentando a fome e a desnutrição das famílias".

