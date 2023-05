Moradores de condomínio na Bahia reclamam de padaria que funciona dentro de apartamento

A- A+

Uma padaria aberta dentro de um apartamento tem tirado a paz de moradores de um condomínio em Salvador, na Bahia. O empreendimento - que fica no 14º andar de uma das torres, tem gerado filas barulhentas nos corredores, além de manter o elevador do prédio sempre ocupado. Segundo informações do G1, a prefeitura da cidade chegou a notificar o dono do imóvel, mas o serviço não foi interrompido.

Moradores do condomínio - que conta com quatro torres - chegaram a gravar vídeos mostram como funciona o comércio e os transtornos causados pelo vai e vem de pessoas que moram no edifício. Nas imagens, é possível ver que as prateleiras, recheadas com produtos feitos pela padaria, dividem lugar com os móveis e objetos de decoração da casa.

Segundo os condôminos o negócio foi aberto durante a pandemia, mas mesmo com o fim da quarentena permanece em funcionamento. O horário de pico gira em torno das 16h30 até 21h, ocasião em que - por consequência - os elevadores ficam congestionados.

De acordo com a reportagem feita pelo G1, um morador que tinha um apartamento no mesmo andar onde funciona a padaria precisou se mudar por não aguentar a intensidade das vendas feitas no imóvel - que deveria ser apenas para uso residencial.

Além do fato de que o perfil do imóvel não permite que o comércio de alimentos seja feito de forma irregular, moradores relataram que as regras do próprio condomínio não permitem esse tipo de comércio. O síndico teria apresentado uma alternativa para solucionar o problema, mas os donos do comércio improvisado não aceitaram.

A Vigilância Sanitária chegou a notificar os moradores, que apresentaram as documentações solicitadas, mas depois constatou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) de Salvador já tinha proibido o funcionamento do comércio no local. Apesar disso, a padaria continua funcionando.

