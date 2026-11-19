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CASA Moradores de Gaza voltam para casa em meios aos escombros Retorno para casa foi possível após fim de uma operação terrestre do Exército israelense

Os moradores de Gaza retornaram, nesta quinta-feira (19), ao centro da cidade para recuperar seus pertences e avaliar os danos, depois que o Exército israelense anunciou o fim de uma operação terrestre iniciada na véspera.

Na quarta-feira, o Exército israelense lançou uma incursão com tanques, apesar do cessar-fogo em vigor na Faixa de Gaza desde outubro de 2025, com o objetivo de "desmantelar um túnel terrorista" que representava uma ameaça às suas tropas, segundo alegou.

A operação, que ocorreu perto dos campos de refugiados de Al-Bureij e Nuseirat, ultrapassou a chamada "linha amarela", estabelecida após o cessar-fogo alcançado em outubro de 2025 entre Israel e o Hamas para separar as áreas sob controle israelense daquelas sob domínio do movimento islamista palestino.

Nesta quinta-feira, o Exército israelense informou à AFP que a operação havia "terminado".

O Cogat, órgão israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, esclareceu em um comunicado que os palestinos que precisaram evacuar a região poderiam voltar a circular livremente por ela.

"Voltamos depois que o Exército se retirou para recuperar alguns de nossos pertences, para poder dormir e viver até que a situação se acalme", contou à AFP Umm Mohammed Badawi, moradora de Nuseirat.

"Só queremos paz", acrescentou.

De vários edifícios a nordeste de Nuseirat restavam apenas as estruturas de concreto, que se erguiam entre montes de escombros e pedaços de metal.

Uma criança empurrava uma bicicleta carregada de cobertores ao lado de várias fileiras de barracas.

"Chega, chega de derramamento de sangue", declarou Hamed Mohamed, outro morador de Nuseirat. "Deem-nos uma solução para que possamos viver, nem que seja em um barraco, mas que possamos viver em segurança".

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo de 2025, ambos os lados acusam-se regularmente de violá-lo, e Israel continua realizando bombardeios no território palestino.

Desde o anúncio da trégua, as forças israelenses ampliaram seu controle de 53% para mais de 60% do território.

A maior parte da população palestina encontra-se aglomerada nas zonas restantes, controladas pelo Hamas, que está no poder em Gaza desde 2007.

A incursão ocorreu em pleno processo de negociações políticas em Israel. Gadi Eisenkot, rival do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tenta formar uma coalizão de governo após as eleições legislativas de outubro.

Segundo autoridades da ONU mais de 1,7 milhão de pessoas continuam deslocadas na Faixa de Gaza. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, 74.710 palestinos morreram e 176.131 ficaram feridos no território, segundo o Ministério da Saúde do território, cujos dados geralmente são considerados confiáveis pela ONU.

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