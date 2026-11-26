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Ásia Moradores de Hong Kong homenageiam vítimas de incêndio que matou 168 Tragédia, o incêndio que provocou o maior número de mortes em um complexo residencial desde 1980, começou na tarde de 26 de novembro de 2025 no conjunto Wang Fuk Court e prosseguiu por dois dias

Um ano após o grande incêndio que matou 168 pessoas, cidadãos de Hong Kong homenagearam nesta quinta-feira (26) as vítimas com ramos de flores diante dos sete arranha-céus destruídos, após advertências das autoridades para evitar "atos de desordem".

A tragédia, o incêndio que provocou o maior número de mortes em um complexo residencial desde 1980, começou na tarde de 26 de novembro de 2025 no conjunto Wang Fuk Court e prosseguiu por dois dias.

"Ainda há tantas emoções (...) a raiva, uma profunda tristeza, estão por toda parte", disse à AFP Dorz Cheung, um ex-morador do conjunto.

Um ano depois, as autoridades da ex-colônia britânica não organizaram nenhuma cerimônia oficial, com o receio de que o evento ganhasse um tom político contrário ao governo.

Um relatório publicado recentemente culpou parcialmente o governo pela catástrofe, ao apontar falhas de segurança e prevenção, e provocou a destituição do titular da pasta da Habitação.

O chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, apresentou um pedido público de desculpas, um gesto raro na cidade desde que Pequim impôs uma rígida lei de segurança nacional após os protestos pró-democracia de 2019.

Na manhã de quinta-feira (26), com uma discreta presença policial, dezenas de pessoas depositaram flores em um pequeno parque próximo ao conjunto de oito torres residenciais, sete delas afetadas pelas chamas.

"Famílias ficaram destroçadas e muitas pessoas morreram", afirmou Koey Tam, uma mulher na faixa dos 40 anos que perdeu a residência no incêndio.

Para ela, o governo foi "um pouco frio" ao não organizar nenhum ato oficial. "No que uma cerimônia poderia atrapalhar?", questionou.

Grace Chan, de 69 anos, também expressou desconforto ao depositar um crisântemo no local da homenagem.

"Pensei que iriam nos reservar um grande espaço", lamenta, frustrada com "a autocensura" dos moradores da cidade. "Muitos cidadãos de Hong Kong permanecem em silêncio", disse.

O Executivo da cidade semiautônoma chinesa, onde as liberdades políticas e civis antes existentes foram drasticamente reduzidas, permitiu alguns eventos organizados por entidades religiosas.

Na noite de quarta-feira (25), centenas de pessoas compareceram a uma cerimônia em uma igreja de Hong Kong, onde quatro parentes de vítimas leram os nomes dos falecidos em meio aos choros de diversas pessoas. Nesta quinta-feira (26) estão previstos atos em templos católicos e budistas.

Tentativas de "provocar caos"

O segundo funcionário mais importante da cidade, Eric Chan, disse que o governo oferecerá ajuda a eventos "legítimos", mas advertiu contra "atos de desordem".

O Escritório de Assuntos de Hong Kong e Macau do governo chinês fez o mesmo nesta semana contra tentativas de "provocar caos" sob o pretexto de recordar a tragédia.

A imprensa local informou que alguns jornalistas foram pressionados sobre como cobrir o aniversário e cancelaram programas que seriam exibidos.

Um porta-voz do governo local declarou à AFP que não há "nenhuma restrição à liberdade de comentar e criticar as políticas do governo" por parte da imprensa, desde que a lei seja respeitada.

A Human Rights Watch afirmou que o governo de Hong Kong estava "utilizando as táticas de Pequim para silenciar as vozes das vítimas e prometer uma responsabilização ilusória".

O relatório publicado no mês passado por uma comissão de investigação liderada por juízes afirma que o fogo provavelmente começou por causa de um cigarro e se propagou rapidamente pelas redes de plástico que cobriam os prédios em reformas.

As autoridades admitiram que a tragédia foi uma "tempestade perfeita" que expôs falhas antigas na regulamentação da cidade.

A polícia informou à AFP que 40 pessoas foram detidas devido ao incêndio.

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