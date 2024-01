A- A+

saúde Moradores de Jaboatão contam com app para denúncias de casos de dengue e focos de arboviroses Munícipes poderão cadastrar as informações, que serão analisadas pela Secretaria Municipal de Saúde

Moradores da cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, passam a contar com uma ferramenta para denúncia de possíveis casos de dengue e focos de arboviroses.

No aplicativo Saúde Vigilante, - disponível gratuitamente na Play Store e que conta com outros serviços -, os munícipes poderão cadastrar as informações, que serão analisadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Por meio dos dados na plataforma, as equipes de investigação do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) entrarão em contato com os usuários.

De acordo com a gestão, pela ferramenta, é possível enviar fotos, o que permitirá que os Agentes de Combate às Endemias avaliem a situação e adotem as medidas mais adequadas para eliminar o foco.

Em possíveis casos de dengue, as equipes realizarão coleta de sangue no domicílio do solicitante para a detecção da arbovirose.

"Estamos dando um passo significativo no enfrentamento à dengue. A colaboração da população é essencial, e essa ferramenta proporcionará uma resposta mais ágil e eficiente por parte da nossa equipe de saúde, fortalecendo as ações de prevenção e controle desta arbovirose no município", pontuou a secretária municipal de Saúde, Zelma Pessoa.



