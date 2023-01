Moradores de Natal relatam tremor de terra

A- A+

Moradores de Natal recorreram a redes sociais neste domingo para relatarem um abalo sísmico sentido por volta das 16h. Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), o tremor teve magnitude preliminar calculada em 3.7 mR, tendo sido registrado pelas estações sismográficas na região litorânea do estado, sem causar risco de tsunami na costa potiguar.

No início da madrugada, à 0h34, outro tremor, mas de magnitude preliminar 2.4 mR, também foi registrado pelo LabSis/UFRN no litoral. Segundo relatos, o tremor de terra foi sentido nas regiões de Maxaranguape e Maracajaú.

Em nota, o Laboratório Sismológico informou que "segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado do Rio Grande do Norte e também da região Nordeste do país".

Entre as postagens de quem sentiu o tremor de terra, há algumas que prezam pelo humor, enquanto outras confessam o nervosismo do momento. Outras sequer sentiram nada por terem dormido.

