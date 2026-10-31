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Conflito Moradores de Oleshky chegam à Bielorrússia em rota para a Ucrânia sob trégua temporária Habitantes da cidade, no rio Dnipro, começaram a longa jornada para fora da região devastada pela guerra em comboios de ônibus na sexta-feira (30)

Moradores retirados da cidade de Oleshky, ocupada pela Rússia na Ucrânia, chegaram à Bielorrússia neste sábado, 31, a caminho de volta para a Ucrânia, como parte de uma operação de resgate realizada sob a trégua mais significativa desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, há quatro anos e meio.

O cessar-fogo na região de Kherson, no sul da Ucrânia, que a Casa Branca afirma ter sido intermediado com o auxílio da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, começou às 3h de terça-feira (27) e está previsto para continuar até o final da tarde de domingo. Tratou-se de um esforço humanitário conjunto raro entre Rússia e Ucrânia, um breve alívio na guerra.

Civis de Oleshky, no rio Dnipro, começaram a longa jornada para fora da região devastada pela guerra em comboios de ônibus na sexta-feira (30). Aos cerca de 2.000 residentes restantes foi oferecida a escolha de viajar para território sob controle ucraniano ou russo, ou permanecer na cidade com suprimentos de alimentos e medicamentos reabastecidos.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que as pessoas que optaram por viajar de Oleshky para território controlado pela Ucrânia foram levadas para a cidade russa de Anapa e transportadas de avião para a cidade bielorrussa de Homel. Elas foram acompanhadas por Dmytro Lubinets, comissário dos direitos humanos da Ucrânia, afirmou o ministério.

Quatro aviões com as pessoas resgatadas pousaram na Bielorrússia e os passageiros estariam em território ucraniano "em questão de horas", disse o parlamentar ucraniano Davyd Arakhamia.

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