Moradores de prédio em Rio Doce relatam momentos de apreensão ao ouvirem estalos na estrutura

Moradores do Bloco 62D do Residencial Jucelino Kubitchek, conhecido como Edifício Brooklin, localizado na 4° estapa do Rio Doce, em Olinda, deixaram suas residências às pressas após ouvirem estalos na estrutura do prédio na noite dessa terça-feira (2), por volta das 18h.

De acordo com os irmãos Maria Vitória, de 21 anos, e José dos Santos Filho, de 33, que são moradores do local, o primeiro estalo teria acontecido horas antes das 18h, mas, ao ouvirem cinco estalos seguidos na estrutura deixaram o prédio.

"Eu e minha filha estávamos dentro de casa e, do nada, escutamos o primeiro estalo. O nosso vizinho desceu, mas eu pensei que fosse mentira, então não acompanhei. Às 18h, ouvimos cinco estalos, um atrás do outro", revelou Maria Vitória.





José dos Santos, que não se encontrava no local no momento do primeiro estalo por estar trabalhando, relatou estar presente no momento da evacuação e que teve que deixar o prédio para assegurar a própria vida: "Fiquei sem saber o que fazer. Eu não tinha dinheiro para nada, mas tive que sair de lá para não morrer", relatou.



Os moradores deixaram o local imediatamente após ouvirem os estalos. No total, residem 36 famílias no prédio e, de acordo com a Defesa Civil, que chegou ao edifício na manhã desta quarta-feira (3), o Edifício Brooklin faz parte da lista de 110 prédios condenados pela Prefeitura de Olinda.

Ainda na noite passada, os moradores foram evacuados da área pelo Corpo de Bombeiros. Nesta quarta, a Defesa Civil realiza a inspeção da área e os residentes estão retirando os pertences de seus apartamentos, já que o objetivo é que o prédio seja demolido.

