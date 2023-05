Moradores de prédio vizinho do Ed. Leme fazem ponto de doação para vítimas que ficaram desabrigadas

A- A+

Moradores do prédio Vila Atlântico IV, ao lado do Edifício no Leme, que desabou na última quinta-feira (27) e deixou seis mortos, organizaram um ponto de doação de alimentos, roupas e itens de higiene básica para os desabrigados. A distribuição dos materiais arrecadados será feita nesta quinta-feira (4), às 17h, na garagem do prédio, localizado na Rua Acapulco, número 119, no bairro Jardim Atlantico, em Olinda.

Oswaldo Souza, de 49 anos e os demais moradores do local cederam a garagem do edifício como ponto de arrecadações, que conta com trabalho voluntário: "Todos os itens aqui foram adquiridos através de doação. Temos roupas e algumas cestas básicas que vêm sendo arrecadados deste ontem [terça] e foram doados por alguns amigos e vizinhos. Temos tambem muito arroz em estoque, mas o foco é arrecadar mais itens", revelou.



Doações para desabrigados do Edifício Leme - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

Os organizadores do ponto para doações disseram que precisam de itens de higiene básica, como escova de dente, sabonete, papel higiênico, e que o grupo recebe as doações de maneira presencial, no edifício, durante o dia inteiro.

Veja também

