Programa Brasil Antenado Moradores de três cidades de Pernambuco podem solicitar antenas parabólicas digitais gratuitas Iniciativa faz parte do programa Brasil Antenado, do Ministério das Comunicações, contempla beneficiários do Cadúnico

A instalação gratuita da antena parabólica digital pode ser solicitada gratuitamente por famílias de baixa renda residentes em áreas com cobertura inexiste ou precária de TV aberta.

Beneficiários do Cadastro Único (Cadúnico) de 77 municípios de Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Norte podem pedir o equipamento nesta primeira fase que segue até o dia 12 de outubro.

No estado, moradores de três cidades do Sertão pernambucano podem solicitar a antena: Santa Cruz, Dormentes e Santa Filomena.

A iniciativa faz parte do programa Brasil Antenado, do Ministério das Comunicações com execução da Entidade Administradora da Faixa (EAF).

Como solicitar?

O fornecimento e instalação gratuita devem ser agendados no site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404, que também aceita mensagens via WhatsApp.

Entenda as fases

Ao longo das três fases, o programa deve atender 323 municípios, em 16 estados brasileiros, até abril de 2026.

- Fase A (até 12 de outubro de 2025): 77 municípios em 6 estados (MA, PI, PA, CE, RN e PE), mais de 220 mil famílias aptas;

- Fase B (13 de outubro de 2025 a 11 de janeiro de 2026: 138 municípios em 5 estados (TO, PA, RR, PI, MA), mais de 228 mil famílias aptas.

- Fase C (12 de janeiro a 12 de abril de 2026): 108 municípios em 8 estados (ES, MG, GO, BA, MT, MS, RO, RS), mais de 222 mil famílias aptas.

"Com o fim do Siga Antenado, que substituiu mais de 5 milhões de parabólicas antigas, o Brasil Antenado nasce com foco nas famílias que vivem em áreas onde não há sinal de TV ou onde ele é extremamente limitado”, explicou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

O objetivo é garantir o direito à informação e ao entretenimento por meio da TV aberta. “Trata-se de uma política essencial de inclusão social e digital”, destacou o ministro.

Cinema

Neste mês de outubro, o programa levará o projeto de cinema itinerante gratuito as cidades de Santa Cruz, no dia 9, Santa Filomena, no dia 10, e Dormentes, no dia 11.

As sessões ocorrem às 18h em praças e espaços públicos dos municípios, com telão de Led, distribuição gratuita de pipoca e a exibição de “O Auto da Compadecida 2”. Confira locais:



Santa Cruz - Praça da Matriz;

Santa Filomena - Praça da Matriz;

Dormentes - Praça Municipal.

Antes do filme, o público assistirá a um trailer explicativo com detalhes sobre o programa Brasil Antenado. Instrutores estarão presentes para tirar dúvidas e orientar moradores sobre a solicitação gratuita da antena.

Para o diretor de Comunicação da EAF, Leonardo Liébana, a aposta no cinema itinerante reforça o caráter inovador da estratégia de comunicação do programa.

“A ideia do cinema nasce da necessidade de chegarmos em nosso público-alvo e trazê-los para perto em um contexto lúdico, criando uma conexão genuína com as pessoas na ponta e levando de forma leve e acessível as informações essenciais sobre o Brasil Antenado”, afirmou.

