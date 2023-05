A- A+

PROTESTO Moradores do Conjunto Residencial Eldorado, condenado em 2013, realizam ato para cobrar indenizações Os 14 blocos do residencial, localizado no bairro do Arruda, foram interditados após uma das estruturas rachar

Os antigos moradores do Conjunto Residencial Eldorado, formado por 14 blocos e localizado no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife, organizaram um protesto, na manhã desta sexta-feira (13), em busca de respostas da justiça.

O imóvel foi condenado no dia 24 de maio de 2013 após um dos blocos rachar de cima a baixo e, até os dias atuais, os residentes não receberam indenizações.

Os moradores se reuniram em frente ao prédio em que moravam há 10 anos. Construído em 1996, por possuir um preço acessível, foi a primeira moradia de muitas pessoas.

Após a identificação da rachadura, a Secretaria Executiva de Defesa Civil (Sedec) determinou que o motivo para o colapso dos blocos foi a utilização de material de baixa qualidade na construção.

Os moradores cobram indenizações das seguradoras SulAmérica e Caixa Seguradora, esta última é proprietária do Edifício Leme, no bairro de Jardim Atlântico, Olinda, que desabou no dia 27 de abril, deixando seis mortos e diversas pessoas sem moradia e pertences.

Além disso, a Caixa Seguradora é também proprietária do Edifício Brooklin, que faz parte do Conjunto Habitacional Juscelino Kubitchek, na 4ª Etapa do Rio Doce, em Olinda, que teve seus residentes forçados a evacuarem o local após ouvirem estalos na estrutura, no dia 2 de maio. O edifício foi demolido.



Em contato com a Folha de Pernambuco, a Caixa Seguradora afirmou que não teve nenhum envolvimento com a construção do local e que se solidariza com os moradores, além de reiterar que"segue estritamente as determinações da Justiça".

"Eu morei aqui de 1996 até 2013. Da abertura à interdição. Aqui eu tinha uma casa fixa, estava estabilizado. E agora, depois da interdição, já me mudei cinco vezes e isso causa danos. Então estamos aqui realizando o ato justamente para reivindicar nossos direitos para podermos seguir com nossas vidas", revelou Roberto Dantas, que atualmente é representante dos moradores.

Além da falta de pagamento das indenizações, os moradores do Conjunto Residencial Eldorado denunciam ainda que o auxílio-aluguel que recebem desde a interdição, em 2013, não passa por reajuste há dois anos.

Por mais que, em 2017, a justiça de Pernambuco tenha determinado o pagamento das indenizações, desde 2019 os processos envolvendo seguradoras imobiliárias foram suspensos e agora cabe ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgar a ação.

"A gente teve a esperança de que o pagamento fosse ser feito já algumas vezes, mas sempre é postergado. E, querendo ou não, essa espera causa ansiedade em nós, porque não podemos seguir com nossas vidas, seguir em frente", ressaltou Roberto Dantas.

Após o ato desta sexta, os moradores devem organizar mais protestos pela cidade nas próximas semanas para tentarem alcançar suas reivindicações.

