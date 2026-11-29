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Porvoo Moradores do golfo da Finlândia temem que a guerra na Ucrânia atinja seu litoral Nos últimos meses, os moradores foram acordados várias vezes pelo estrondo de aviões de combate e helicópteros finlandeses que sobrevoam a ilha

Em uma tranquila ilha do golfo da Finlândia, ataques de drones contra navios russos e voos de aeronaves militares preocupam os habitantes, que temem que a guerra na Ucrânia alcance suas costas e provoque um vazamento de petróleo.

Em 21 de novembro, um drone ucraniano atingiu um cargueiro russo na região e provocou um incêndio a poucos quilômetros da ilha finlandesa de Pellinge, onde vivem Johanna e Jorgen Kellgren, um casal de pescadores na faixa dos 50 anos.

“Pareceu muito, muito perto (...) dá a sensação de que algo vai acontecer”, declarou Johanna à AFP.

O casal recolhe as redes antes do inverno, no final da temporada de pesca. Em breve começarão a preparar o peixe para o Natal.

No entanto, longe do clima festivo, Jorgen diz que “o ar parece tenso” na ilha do arquipélago de Porvoo, que tem cerca de 250 habitantes durante o ano, mas recebe muito mais pessoas no verão.

Nos últimos meses, os moradores foram acordados várias vezes pelo estrondo de aviões de combate e helicópteros finlandeses que sobrevoam a ilha.

“Essa preocupação deixou marcas, a ponto de você acordar à noite com esses ruídos”, afirma Johanna Kellgren.

Nos últimos meses, a Finlândia restringiu em várias ocasiões o tráfego aéreo e marítimo no golfo, região próxima às costas da Finlândia, da Estônia e da Rússia.

Possível foco do conflito

O golfo é uma importante rota marítima para a Rússia, pois dá acesso aos portos petrolíferos de Ust-Luga e Primorsk, alvos de ataques ucranianos cada vez mais frequentes neste ano.

Há algumas semanas, um drone ucraniano atingiu um navio de guerra russo no golfo da Finlândia.

Em 21 de novembro, outro ataque atingiu o cargueiro russo Sparta II, sujeito a sanções da Ucrânia e dos Estados Unidos e que, aparentemente, transportava material militar.

O navio foi atingido em águas internacionais e acabou à deriva em águas finlandesas.

Após o apagamento do fogo, a cerca de 20 quilômetros de Pellinge, a embarcação foi rebocada de volta à Rússia.

Os drones utilizados na guerra também chegaram ao território do país nórdico.

Em setembro, um primo de Jorgen Kellgren encontrou um drone em uma ilha próxima que, segundo a Guarda da Fronteira, teria vindo da Rússia.

Outros aparelhos detectados na região teriam origem ucraniana.

A área se tornou um possível foco de tensão desde a invasão russa da Ucrânia, em 2022.

Questão de tempo

Em dias claros, os Kellgren conseguem avistar navios da chamada frota fantasma russa, utilizada para driblar as sanções ocidentais às exportações de petróleo do país.

O principal temor agora é que um drone atinja um petroleiro, segundo Jorgen Kellgren.

Ele não acredita que a Ucrânia faria isso intencionalmente, mas os ataques “podem falhar”, advertiu.

Segundo um especialista finlandês em segurança, a Rússia também poderia provocar uma reação ao atacar um de seus próprios navios e culpar a Ucrânia.

O risco de um vazamento de petróleo é “iminente e já faz muito tempo que é assim”, afirma à AFP Erika Engberg, comerciante de 43 anos.

“Sou pessimista, acho que é apenas questão de tempo até que aconteça.”

Um grande vazamento de petróleo teria consequências devastadoras para o frágil ecossistema marinho e para a costa finlandesa, praticamente intocada e formada por milhares de ilhas rochosas.

Jon Englund, de 43 anos, voluntário da brigada de incêndio de Pellinge, estava de plantão quando começou o incêndio no Sparta II.

“Somos parte da preparação geral”, explicou, destacando a importância das equipes locais de resgate em caso de crise.

A frota fantasma russa é envelhecida, e seus navios estão em más condições. Muitas vezes, as embarcações não dispõem de equipamentos adequados para navegar em águas geladas e enfrentar as rigorosas condições do inverno.

As operações de limpeza também seriam dificultadas pelo mau tempo.

Um vazamento de petróleo também poderia significar “o fim da pesca”, teme Johanna Kellgren, que espera que a Finlândia intensifique seus esforços para prevenir esse risco.

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