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PROTESTO

Moradores do Ibura fecham a BR-101 em protesto por soluções para os problemas deixados pelas chuvas

Manifestantes utilizaram objetos em chamas para cobrar providências após o temporal; via foi totalmente liberada por volta das 10h

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Protesto foi encerrado por volta das 10hProtesto foi encerrado por volta das 10h - Foto: Divulgação/PRF

Moradores do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (4), bloqueando o quilômetro 75 da BR-101. A mobilização teve como objetivo cobrar soluções para os problemas deixados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado na última sexta-feira (1).

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes fecharam completamente a via no sentido Jaboatão dos Guararapes, utilizando materiais em chamas para impedir a passagem de veículos. Durante o ato, o trânsito fluiu apenas pelo acostamento, gerando retenções na região.

Ainda segundo a PRF, a manifestação foi encerrada e a via foi totalmente liberada por volta das 10h, com o tráfego seguindo normalmente desde então.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) para obter mais informações, mas a corporação informou que não foi acionada para a ocorrência.

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