Protesto Moradores do Ibura realizam protesto por morte do jovem Darik Sampaio O jovem de 13 anos foi vítima de bala perdida no último sábado (16)

No mesmo dia em que o corpo de Darik Sampaio, de 13 anos, foi velado e sepultado no Cemitério de Santo Amaro, área central do Recife, pessoas ligadas à família do atleta de futsal do Sport realizam um protesto no Ibura de Baixo, na Zona Sul da capital pernambucana. O pai do jovem, Davison Sampaio, também marcou presença. O ato acontece na Rua Emílio Monteiro da Fonseca, na tarde desta segunda-feira (18).

Aos gritos de “justiça, justiça!” e com cartazes com os dizeres “Justiça por Darek”, os manifestantes atearam fogo em pneus e entulhos na entrada da rua por volta das 15h20, segundo informações da Polícia Militar presente, impedindo a circulação de carros na localidade. No intuito de evitar maiores problemas com as chamas, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h35 e também está no local.

Darik Sampaio estava com duas amigas da escola, na calçada da casa de uma delas, no momento em que duas viaturas da Polícia Militar entraram na rua na busca por dois veículos. De acordo com testemunhas, os dois tiros que atingiram o jovem foram disparados pela PM. O garoto foi socorrido e chegou a ser encaminhado para a policlínica do bairro do Ibura, mas não resistiu.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco durante a tarde, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) não se pronunciou sobre o caso até a publicação desta matéria.

