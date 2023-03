A- A+

Chuvas no Recife Moradores do Recife podem receber alertas de chuva da prefeitura via WhatsApp; veja como ter acesso Em dias chuvosos, serão disparados alertas que vão de 'normalidade' a 'alerta máximo', e que serão enviados de acordo com a previsão do tempo

Com o objetivo de alertar os moradores do Recife sobre o período de chuva, a gestão da capital pernambucana lançou um canal de envio de mensagens via WhatsApp para comunicar sobre possíveis riscos.

Para receber os avisos do "Alerta Chuva", é necessário fazer um cadastro no site da Ação Inverno, com nome completo, CPF e o número do celular.



Após o cadastro, uma mensagem do WhatsApp oficial da prefeitura (81 99117.1407) será enviada para o usuário.

Em dias chuvosos, serão disparados alertas que vão de "normalidade" a "alerta máximo", e que serão enviados de acordo com a previsão do tempo.

Na mensagem, também serão repassadas orientações a serem seguidas em casos de maior risco.



A tecnologia foi desenvolvida pela Secretaria Executiva de Transformação e pela Empresa Municipal de Informática (Emprel) e faz parte do Ação Inverno, conjunto de intervenções que visam minimizar os impactos das chuvas na cidade.

“O WhatsApp é um dos maiores aplicativos de troca de mensagens online no mundo e é o mais usado no Brasil. É um ganho relevante ter essa ferramenta potente como aliada à Ação Inverno buscando minimizar os danos causados pelas águas das chuvas”, afirmou o diretor deTecnologia da Prefeitura do Recife e vice-presidente da Emprel, Rafael Figueiredo.

