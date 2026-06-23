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Operação Moradores do Rio relatam casas reviradas e tensão na operação da Polícia Civil no Dona Marta Ação, parte da ofensiva Contenção, tem como alvos integrantes do Comando Vermelho

O dia amanheceu sob o som de tiros no Morro Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Enquanto agentes da Polícia Civil realizavam uma operação contra integrantes do Comando Vermelho na comunidade, moradores relatavam momentos de medo, casas reviradas e uma rotina interrompida pela violência.



Na Rua São Clemente, uma das principais vias de acesso ao Dona Marta, o cenário era de tensão desde as primeiras horas da manhã.



Dezenas de viaturas ocupavam um longo trecho da faixa da direita da via, chamando a atenção de quem passava pela região. O movimento de pedestres era pequeno. Um táxi foi atingido por disparos e um passageiro acabou baleado durante a ação.

Na entrada da comunidade, policiais subiam e desciam o morro enquanto moradores acompanhavam, apreensivos, a movimentação intensa das equipes.

Uma das cenas mais marcantes era a de uma mulher em prantos. Segundo familiares, sua namorada foi levada para a Cidade da Polícia após agentes encontrarem conversas consideradas suspeitas em seu celular. Na comunidade, o sentimento predominante era de medo.

"Acordei com muito tiro, muito tiro. A comunidade é tranquila. Eu moro quase no pé do morro. Entraram na minha casa e reviraram ela toda, deixaram tudo bagunçado. Eu tenho problema no coração", contou uma moradora de 62 anos, avó da jovem levada pelos policiais.

A equipe do GLOBO entrou no imóvel da aposentada e encontrou os cômodos completamente revirados. Objetos estavam fora do lugar na cozinha, no banheiro e nos quartos após a ação policial. Abalada, a moradora afirmou que a família passou horas sob tensão.

"Eles fizeram zona no meu apartamento. Eu nao sou bandida para entrarem assim. Essa minha outra netinha aqui nem vai para a escola. Acordamos no terror. Passaram duas horas na minha casa", relatou.

A operação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e tem como alvo integrantes da facção criminosa que atua no Dona Marta. Segundo a Polícia Civil, a investigação durou 22 meses e identificou 44 integrantes da organização criminosa com funções ligadas ao tráfico de drogas e ao controle armado da comunidade.

Até o momento, três pessoas foram presas. Outros oito mandados de prisão são cumpridos dentro do sistema prisional.

A ação integra a Operação Contenção, estratégia do Governo do Estado voltada para combater a expansão territorial do Comando Vermelho. As diligências seguem em andamento.

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