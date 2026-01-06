Moradores e comerciantes de Copacabana e Leme enfrentam três dias sem energia no Rio
A falta de energia nos bairros da orla carioca afetou condomínios residenciais, comércios e o trânsito
Moradores e comerciantes de Copacabana e Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, enfrentaram três dias sem energia elétrica após, segundo a Light, concessionária do serviço, terem sido registrados furtos de cabos da rede subterrânea.
O transtorno se arrastava desde sábado, 3. A falta de energia nos bairros da orla carioca afetou condomínios residenciais, comércios e o trânsito.
No domingo, 4, moradores fizeram um panelaço em manifestação pelo não restabelecimento do serviço na região.
A Light disse que a energia foi restabelecida, nesta terça-feira, 6, nas regiões do Leme e de Copacabana, após furto de cabos da rede subterrânea.
"Para a recomposição da rede, a companhia mobilizou cerca de 100 profissionais, que atuaram 24 horas por dia, e instalou 62 geradores para minimizar os impactos aos clientes durante os trabalhos", afirma a empresa.