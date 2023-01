Moradores protestam contra emissão de gases tóxicos e fuligem da Refinaria Abreu e Lima

A- A+

Moradores da área da Refinaria Abreu e Lima, localizada em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, fizeram um protesto, na manhã desta segunda-feira (9). Eles alegam que o empreendimento emite gases tóxicos e fuligem e cobram a instalação de filtros para reduzir gases que estariam provocando doenças.

Os manifestantes atearam fogo em pneus e outros objetos para interditar trecho da PE-60, no Cabo de Santo Agostinho, também no Litoral Sul do Estado, nas proximidades da entrada do Complexo de Suape. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h20.

Os bombeiros enviaram equipe de combate a incêndio e liberaram a via por volta das 8h30. Não houve vítimas.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que equipes do 18º Batalhão foram acionadas para o protesto. "A via foi desobstruída e a situação foi controlada de forma pacífica", informou a corporação.

Petrobras rebate

A Petrobras, responsável pela Refinaria Abreu e Lima informou, por meio de nota, que "opera conforme padrões internacionais de segurança, meio ambiente e saúde".

"A unidade [a refinaria] atende os parâmetros de emissões atmosféricas determinados na licença de operação e conta com quatro estações que monitoram a qualidade do ar em tempo integral, que abrangem a região de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho", acrescenta a nota da petroleira.

"As análises das estações demonstram que a refinaria opera dentro dos parâmetros legais de qualidade do ar", completa a Petrobras.

