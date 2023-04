A- A+

Moradores de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, reclamam nas redes sociais de um grupo de motociclistas que passeia pelas ruas do bairro com barulho alto nos motores. Vídeos gravados na madrugada deste sábado (1º) mostram dezenas de motos circulando por vias do bairro.

Em um dos vídeos, a pessoa que grava cita o horário: "Minha gente do céu! Duas horas da manhã, aqui em Boa Viagem. O que é isso?", reclama a moradora de um prédio.

Durante os "rolês", os motociclistas também arriscam as próprias vidas empinando as motos e circulando pela contramão nas rodovias.

Moradores também afirmam que essa situação não é novidade e já chegou a ser denunciada, uma vez que causa incômodo, principalmente em crianças e idosos.

Há relatos de passagem dos motociclistas também por outras regiões do Recife, como as avenidas Norte e Caxangá, nas Zonas Norte e Oeste do Recife, respectivamente.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco, e aguarda o retorno com a resposta.

