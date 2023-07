A- A+

Desabamento no Pina Moradores revelam momentos de "muito medo" ao perceberem que prédio no Pina estava desabando De acordo com o Samu, a ruptura não deixou nenhuma vítima

Um prédio comercial desabou, parcialmente, na avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, na manhã desta segunda-feira (10).



De acordo com o Samu, a ruptura não deixou nenhuma vítima. Alguns vizinhos da área relataram os momentos de apreensão quando perceberam que o ponto estava desabando.



Ana Lúcia Lapa, de 57 anos, é corretora de imóveis e mora em frente ao prédio. Ela contou que estava conversando na calçada e presenciou toda a cena, que proporcionou "muito medo".

"Eu estava conversando com uns amigos na rua quando o prédio caiu. Eu vi tudo, tudo mesmo e o que fica é muito medo, sabe? Muito medo mesmo", iniciou.

"Sempre ficam alguns moradores de rua em frente ao prédio, então, minha primeira reação foi correr para tentar ajudar alguém, mas, graças a Deus, não havia ninguém lá e ninguém ficou ferido. Foi um livramento", completou a corretora.

Assim como Ana Lúcia, o estudante de Jornalismo Gustavo Ramos, de 22 anos, também presenciou o desabamento. O rapaz contou à Folha de Pernambuco que estava gravando um vídeo quando ouviu o barulho que veio da ruptura.

"Eu estava fazendo a gravação de um vídeo no meu quarto e ouvi um barulho muito forte. Pela janela, consegui perceber que o prédio estava desabando. Logo me preocupei porque, ainda hoje de manhã, fui para uma padaria e havia moradores de rua no local. Mas ainda bem que ninguém ficou ferido", relatou.

De acordo com moradores da área, o prédio estava desocupado há mais de um ano. A Defesa Civil realiza perícia no local para identificar a causa do desabamento.

