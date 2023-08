A- A+

Rio de Janeiro Moradores são baleados em Caxias; um morre com seis tiros e outro passa por cirurgia Crime aconteceu na altura do Corte Oito, onde, em junho, dois policiais militares foram assassinados

Márcio Rodrigo da Silva, de 47 anos, e Cleverson Ferreira da Silva, de 45, foram baleados, nesta segunda-feira, próximo a uma padaria no Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Márcio morreu com seis tiros, enquanto Cleverson foi levado para o hospital Adão Pereira Nunes, onde passa por cirurgia. De acordo com moradores, os dois amigos foram confundidos com policiais militares e assassinados na rua. As investigações dos crimes estão com a Delegacia de Homicídios da Baixada.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, Márcio chegou às 8h21 no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, já sem vida e com seis perfurações no corpo. Cleverson deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes às 07h58, com "múltiplos projéteis de arma de fogo". Ele foi encaminhado para o centro cirúrgico da unidade, onde "segue em procedimento até o momento".

Nas redes sociais, moradores afirmam que ambos amigos foram confundidos com policiais militares e assassinados na rua, na altura do Corte Oito. Em junho deste ano, após um confronto, dois agentes e três suspeitos foram mortos nesse local.

De acordo a Polícia Militar, um corpo carbonizado foi encontrado no interior de um veículo, na Av. Gomes Freire, no bairro Pantanal, distante 6km do local onde os moradores foram mortos. Há indícios de que o corpo possa ter ligação com os crimes desta segunda, sendo resultado do tribunal do tráfico da região.

