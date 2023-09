Moradores se unem pela reurbanização de comunidade na Zona da Mata Norte de Pernambuco

A- A+

Lugar conhecido pela vulnerabilidade e marcado por episódios de violência, a comunidade do Matadouro, no município de Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, vive um novo momento graças ao engajamento dos moradores. Uma iniciativa do Centro de Desenvolvimento Integral em Lagoa de Itaenga (Cedili) reestruturou e reformou os espaços públicos através do projeto "Comunidade Meu Lugar - Envelhecer Bem".

Nesta quinta-feira (21), foram entregues uma nova praça, muro de arrimo, pintura das escadarias e das residências e novos postes com lâmpadas de led. A mão de obra foi composta por um grupo de 120 moradores, que passou por qualificação para realizar os serviços.

Imóveis receberam pintura nas paredes da fachada, além das portas e grades. Já a praça tem bancos de madeira, lixeiras, gradil e contou com serviço de paisagismo.

“A reurbanização da comunidade sempre foi sonhada por todos, e sua realização é uma forma de assegurar o protagonismo de quem vive aqui. Agora temos espaços de lazer, drenagem nas áreas de risco e a iluminação vai beneficiar o ir e vir dos moradores ”, ressaltou o vice-presidente do Cedili e coordenador geral do projeto, Eudes de Freitas Morais.

Todo trabalho foi realizado em seis meses e essa é a entrega da primeira etapa do projeto que prevê ainda a construção de mais dois muros de arrimo e a pintura de outros imóveis. O valor total é de R$ 400 mil.

“Ajudei na pintura e capinação e hoje tenho orgulho de ver a praça tão bonita que vai servir para o nosso lazer. Essa é a prova de que a união faz a força e que é capaz de transformar o lugar que vivemos”, destacou Maria José da Conceição, de 71 anos.

“Moro aqui desde que nasci e antes esse era um bairro tido como perigoso, mas agora a realidade é outra, com pintura, nova praça, muro de arrimo entre outras melhorias”, complementou o morador Josildo Manoel do Nascimento.

Veja também

ONU Brasil, Japão, Alemanha e Índia assinam manifesto pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU