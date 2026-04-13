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pernambuco Moradores tentam voltar à rotina, após deslizamento de barreira em Olinda Cidade foi uma das que mais sofreram com enxurradas, nas últimas 12 horas

Ainda é complicada a retomada da rotina para os moradores da Rua 8 de Maio, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Na manhã desta segunda (13), eles lutam para voltar às atividades.

Por causa das fortes chuvas, o local sofreu fortemente, por volta das 9h do último domingo (12), com deslizamento de uma barreira que atingiu duas casas. Agora, os proprietários reclamam que ainda não receberam visita da Defesa Civil do município. Não houve registro de vítimas.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a cidade foi a quinta a registrar maiores acúmulos de água nas últimas 12 horas. Foram 52.3mm.

Veja onde mais choveu nas últimas 12 horas em PE



- Recife - 71.5mm

- Camaragibe - 60.2mm

- Itapissuma - 58mm

- Ilha de Itamaracá - 56.8mm

- Olinda - 52.3mm

Pesadelo que se repete

Quem teve a casa mais afetada foi a empregada doméstica Ana Paula, de 53 anos. Ela mora no local há mais de 30 anos e revive o drama de 26 anos atrás, quando perdeu a filha, Karoline Valéria dos Santos, de 9 anos, também por conta do deslizamento de barreira.





Deslizamento de barreira em Águas compridas. Na imagem: Ana Paula, Moradora. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Na casa dela, a água chegou a quase um metro de altura. Com a pressão, parte de um muro da lateral do terreno precisou ser quebrada para que o local fosse evacuado. Ela contou à Folha que o susto foi grande e que quase não consegue dormir, temendo uma tragédia. A residência pertence a uma tia dela, de 96 anos. Pelas dificuldades de locomoção e riscos, ela foi retirada do local há um ano. Hoje mora em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

“A gente não tem outra moradia para ir. Temos que viver nesse tormento, não dormindo à noite, olhando para o céu para ver se Deus vai segurar a chuva para podemos dar um cochilinho. Nem isso a gente pode. Está aqui o transtorno. Cheio de lixo lá atrás. Se chover mais, o banheiro vai cair, a caixa d’água vai cair na cozinha e vai ser pior. Na casa da vizinha entrou água e até bicho tinha”, detalhou ela.





“Quando perdi minha filha, foi numa outra casa lá atrás. Eu ainda estava dormindo com meu esposo e meu sogro. Minha menina [a que morreu] e a avó dela estavam acordadas. Quando vimos, o pessoal já estava correndo e gritando: ‘sai daí de dentro de casa’. Quando tentaram puxar a menina, a parede se abriu e saiu arrastando ela para fora de casa. Ela ficou soterrada.De lá para cá, fui para o hospital, passei por tratamento psicológico, porque a gente não tem mais condições, aí passamos novamente pelo mesmo transtorno”, pontuou.





Deslizamento de barreira em Águas compridas. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Revolta

Quando tudo aconteceu, a diarista Josiane Silva, de 52 anos, estava lavando roupa quando presenciou o deslizamento da barreira. Ela estava lavando roupa e gritou ao ver as cenas de destruição.

“Quando eu vi, já estava vindo a avalanche de barro, lixo e muita água. 90% desses estragos que aconteceram aqui são de lixo, porque as pessoas não têm responsabilidade para com os seus iguais. Jogam lixo, plantam coqueiros e bananeiras numa barreira e ainda discutem quando a gente corta algum desses pés. Essa barreira virou um lixão, porque tem de tudo”, desabafou.





Deslizamento de barreira em Águas compridas. Na imagem: Josiane Silva, Moradora. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“A Defesa Civil está cansada de saber que aqui atrás é uma área de risco, porque eu mandei várias fotos e ligue várias vezes, mas não vieram aqui. Na verdade, só vêm quando está a carniça. O prefeito veio até à metade da rua e nem aqui chegou. Falou com o vizinho dele, que ele conhece, e foi embora. A casa do pobre é sempre assim, na barreira, com lixo e alagamento. Se você é pobre, não tem condições de comprar um apartamento na beira-mar. Você é pobre e pobre mora no subúrbio. Tem que se ferrar na lama, no barro e na água”, frisou ela.

Por volta das 9h20, equipes da Defesa Civil de Olinda chegaram ao local para fazer a remoção de pesos da barreira. Eles cortaram pés de banana e coqueiros. Ninguém gravou entrevista. Trabalhadores da limpeza urbana de Olinda removem entulhos das canaletas e galerias da Rua 8 de Maio.

Interdição?

Apesar do incidente, o local tem fácil acesso, tanto por parte da imprensa quanto por curiosos. Ainda assim, a reportagem perguntou a Defesa Civil de Olinda sobre a assistência dada a esses moradores e o órgão respondeu que encaminhou equipes ao local, após o ocorrido. Diante do cenário, segundo o órgão, quatro casas precisaram ser interditadas e as famílias foram orientadas a sair dos imóveis. Porém, não foi visto qualquer isolamento.

Por meio de nota enviada à redação da Folha de Pernambuco, a gestão municipal disse que mantém contato direto, por meio da assistência social, com essas famílias atingidas, prestando todo o apoio e suporte possível.

Além disso, equipes da Defesa Civil estão, de acordo com o órgão, realizando trabalhos emergenciais na área, como colocação de lonas e remoção de árvores e vegetações que possam contribuir para o deslizamento do terreno.

“A Defesa Civil destaca que, desde a aprovação do Plano Municipal de Redução de Riscos, vem intensificando ações preventivas em diversos pontos do município. Desde janeiro, foram executados serviços como aplicação de mais de 10 mil metros quadrados de lonas, técnicas de solo grampeado e instalação de geomantas, ampliando a proteção em áreas vulneráveis”, declarou a Defesa.

“A gestão municipal reforça que segue empenhada em atender às demandas da população com agilidade, especialmente durante períodos de chuvas intensas, mantendo equipes em atuação contínua para preservar vidas e minimizar riscos. O monitoramento das condições climáticas segue em tempo integral, com trabalhadores mobilizados 24 horas por dia”, complementou.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 0800.081.0060 ou via WhatsApp (81) 9.9266-5307, com atendimento contínuo todos os dias.

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