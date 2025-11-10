A- A+

Rio de Janeiro Moraes determina que governo do Rio apresente laudos de autópsia e relatórios de megaoperação Administração estadual também terá que preservar imagens de câmeras corporais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira que o governo do Rio de Janeiro deve enviar à Corte todos os laudos de autópsia realizados após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos.

A administração estadual também terá que apresentar os relatórios de inteligência que embasaram a ação e terá que preservar todas as imagens das câmeras corporais dos policiais.

Moraes é o relator provisório da ADPF das Favelas, processo no qual o STF estabeleceu regras para operações policias no Rio de Janeiro.

Na semana passada, o ministro determinou a abertura de de um inquérito para apurar a atuação de grupos do crime organizado no Rio de Janeiro. Moraes ainda ordenou que a Polícia Federal (PF) apresente um relatório sobre a investigação, que já vinha sendo conduzida de forma preliminar desde agosto.

Em abril, quando o plenário concluiu o julgamento da ADPF das Favelas, os ministros determinaram a abertura de um inquérito pela PF, para "investigar indícios concretos de crimes com repercussão interestadual e internacional".

Pela decisão, a PF deveria investigar a "atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Estado e suas conexões com agentes públicos".

Essa investigação foi instaurada em agosto no STF e vem tramitando de forma sigilosa, na forma de petição, utilizada para apurações preliminares. Na semana passada, Moraes determinou que seja transformada em inquérito e que a PF informe as "providências realizadas até o presente momento".

