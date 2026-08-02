Dom, 02 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo01/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JUSTIÇA

Moraes libera cunhada a cuidar de Bolsonaro enquanto Michelle passa por exames em hospital de Brasíl

Ministro do STF frisou que a irmã da ex-primeira-dama deverá deixar celular com policiais

Reportar Erro
Ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair BolsonaroMinistro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro - Fotos: Fellipe Sampaio/Ton Molina/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que Geovanna Lima, cunhada do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre e permaneça na casa onde ele cumpre prisão domiciliar, em Brasília, enquanto a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro passa por exames em um hospital da capital federal. Segundo a defesa, a irmã de Michelle prestará auxílio à sobrinha Laura e ao ex-chefe do Executivo.

Moraes autorizou que Geovanna permaneça na casa da família Bolsonaro até o retorno de Michelle, que deverá ser comunicado "imediatamente" ao STF.

Leia também

• PL lança candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina

• Convenção do PL em SC com presença de Flávio usa vídeo com voz e imagens de Jair Bolsonaro

• Bolsonaro recorre de proibição a divulgação de manifestos após decisão de Moraes sobre carta

O ministro ainda frisou que a irmã da ex-primeira-dama deverá ser revistada e advertiu que seu celular e outros aparelhos eletrônicos deverão ficar com os policiais que fazem a segurança do ex-presidente.

O despacho foi assinado neste sábado e publicado na manhã deste domingo, logo após a defesa de Bolsonaro informar ao STF sobre os exames de Michelle.

Segundo os advogados, a ex-primeira-dama vai passar pelos procedimentos por causa de "recorrentes crises de enxaqueca" e haveria a possibilidade de ela ser internada para conclusão das avaliações.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter