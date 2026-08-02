A- A+

JUSTIÇA Moraes libera cunhada a cuidar de Bolsonaro enquanto Michelle passa por exames em hospital de Brasíl Ministro do STF frisou que a irmã da ex-primeira-dama deverá deixar celular com policiais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que Geovanna Lima, cunhada do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre e permaneça na casa onde ele cumpre prisão domiciliar, em Brasília, enquanto a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro passa por exames em um hospital da capital federal. Segundo a defesa, a irmã de Michelle prestará auxílio à sobrinha Laura e ao ex-chefe do Executivo.

Moraes autorizou que Geovanna permaneça na casa da família Bolsonaro até o retorno de Michelle, que deverá ser comunicado "imediatamente" ao STF.

O ministro ainda frisou que a irmã da ex-primeira-dama deverá ser revistada e advertiu que seu celular e outros aparelhos eletrônicos deverão ficar com os policiais que fazem a segurança do ex-presidente.

O despacho foi assinado neste sábado e publicado na manhã deste domingo, logo após a defesa de Bolsonaro informar ao STF sobre os exames de Michelle.



Segundo os advogados, a ex-primeira-dama vai passar pelos procedimentos por causa de "recorrentes crises de enxaqueca" e haveria a possibilidade de ela ser internada para conclusão das avaliações.

Veja também