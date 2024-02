Moraes oficia a Lewandowski para extraditar acusado de integrar máfia italiana

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, oficiou o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski para a adoção de 'providências necessárias' à extradição para a Itália do prisioneiro Vicenzo Pasquino, apontado como integrante da máfia calabresa 'Ndrangheta - considerada uma das maiores e mais poderosas organizações criminosas do mundo.



A determinação se dá um ano e dois meses após a Primeira Turma da Corte dar o aval para a entrega de Pasquino aos investigadores italianos.

Em dezembro, Moraes autorizou o prosseguimento da extradição. O processo estava suspenso desde fevereiro de 2023, em razão da pendência de finalização do pedido de refúgio feito por Pasquino O ministro destacou que a solicitação foi negada por unanimidade pelo Conare, que informou ao STF que não houve a interposição de recurso por parte da defesa do mafioso.



No dia 5 de janeiro, o vice-procurador-geral da República Hindenburgo Chateaubriand Filho requereu a expedição do ofício para que o Ministério da Justiça iniciasse o procedimento de entrega de Vicenzo Pasquino. Na última segunda, 19, Moraes acolheu o pedido e instou Lewandowski a dar andamento à extradição.



Pasquino foi preso pela Polícia Federal em João Pessoa, em maio de 2021, na mesma operação que deteve Rocco Morabito - o 'rei da cocaína' de Milão. Condenado a mais de 100 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e participação em organização criminosa, Morabito foi extraditado em julho de 2022, após o aval do STF.

