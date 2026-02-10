A- A+

SAÚDE Morangos "eternos": como prepará-los para durarem mais tempo na geladeira Este alimento fornece vitamina C, fibras e antioxidantes

Já sonhou em ter morangos que durassem mais tempo do que apenas alguns dias? O chef de cozinha Jordi Cruz compartilhou um método caseiro para prolongar a vida útil dos morangos na geladeira.



A técnica, que leva apenas alguns segundos, combina um breve contato com água fervente seguido de resfriamento imediato, com o objetivo de reduzir a presença de mofo e bactérias responsáveis pela rápida deterioração.

Os morangos são apreciados pelo seu sabor, mas são um alimento de curta vida útil. A umidade e os microrganismos que se acumulam na sua superfície favorecem o crescimento de bolor, reduzindo o seu tempo de conservação, mesmo quando armazenados em condições de refrigeração.





Método para durar mais

O método começa com um choque térmico controlado. Segundo Cruz, os morangos devem ser colocados em água fervente por aproximadamente três segundos. Ele explica que essa etapa permite a eliminação de mofo, bactérias e outros contaminantes da superfície sem cozinhar a fruta.

Após esse breve contato com o calor, os morangos devem ser imediatamente transferidos para um recipiente com água gelada. Esse segundo banho interrompe o calor e impede que a polpa amoleça. O contraste de temperatura, conhecido na culinária como termoterapia, reduz o número de microrganismos sem o uso de produtos químicos.

Após os banhos-maria, o próximo passo é remover a umidade da superfície. O chef recomenda secar cada pedaço com papel absorvente, pois o excesso de água favorece o crescimento de mofo.

Para guardar na geladeira, é aconselhável colocá-los em um recipiente limpo com papel toalha no fundo. Armazenadas dessa forma, eles se conservam por mais tempo em comparação com a lavagem convencional.

O tratamento não altera significativamente as propriedades nutricionais da fruta. Os morangos fornecem vitamina C, fibras e antioxidantes, todos componentes essenciais de uma dieta equilibrada. Ao reduzir a deterioração precoce, o método também contribui para a diminuição do desperdício alimentar.

