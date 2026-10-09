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habitação Morar Bem Pernambuco chega a 28 mil famílias beneficiadas com subsídio para entrada de imóveis Modalidade Entrada Garantida oferece subsídio estadual de R$ 20 mil e amplia acesso de famílias de baixa renda ao financiamento habitacional

O Morar Bem Pernambuco – Entrada Garantida alcançou a marca de 28 mil famílias beneficiadas em todo o estado. Executada pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), a modalidade oferece subsídio estadual de R$ 20 mil para auxiliar famílias de baixa renda no pagamento da entrada do financiamento da casa própria.

Em todo o estado, o programa tem 516 empreendimentos participantes e 9.026 unidades habitacionais disponíveis.

“Alcançar esse volume de famílias beneficiadas pelo programa Morar Bem Entrada Garantida demonstra o compromisso do Governo de Pernambuco em transformar em realidade o sonho da casa própria, com foco especial na autonomia das mulheres, que representam quase metade dos atendidos. Nosso objetivo continua sendo o de garantir moradia digna, segurança jurídica e inclusão social em todas as regiões de Pernambuco, combatendo o déficit habitacional com entregas concretas e impacto direto na vida das pessoas”, diz o secretário de Habitação de Pernambuco, Rodrigo Ribeiro.

O benefício é destinado à aquisição de imóveis que atendam às regras do programa e pode ser acumulado com os subsídios disponíveis pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A combinação dos recursos pode reduzir o valor necessário para a entrada do imóvel e, em determinadas situações, permitir a contratação do financiamento sem a necessidade de recursos próprios para essa etapa da operação.

Os valores máximos dos imóveis variam de acordo com a localização. No Recife, o limite é de R$ 270 mil. Na Região Metropolitana e nos municípios pernambucanos com mais de 300 mil habitantes, como Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Petrolina, o teto é de R$ 255 mil. Para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes, o limite é de R$ 240 mil. Nos demais municípios do estado, podem ser enquadrados imóveis de até R$ 210 mil.

“Chegar a 28 mil famílias beneficiadas pelo Morar Bem Pernambuco – Entrada Garantida representa um marco importante para a política habitacional do estado. O subsídio de R$ 20 mil ajuda a reduzir uma das principais barreiras para quem busca financiar o primeiro imóvel: o valor da entrada. Nosso trabalho, na Cehab, é contribuir para que esse benefício chegue às famílias que atendem aos critérios do programa e ampliar as possibilidades de acesso à moradia no estado”, afirma o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira.

Capital

No Recife, 3.926 famílias foram beneficiadas pelo Morar Bem Pernambuco – Entrada Garantida. Atualmente, o portal do programa reúne 1.081 unidades habitacionais disponíveis na cidade.

Ao todo, são 37 empreendimentos participantes na capital, que somam 5.013 unidades habitacionais. A oferta amplia as possibilidades para famílias que buscam sair do aluguel, superar situações de coabitação e acessar o financiamento do primeiro imóvel.

Critérios

Para ter acesso ao Morar Bem Pernambuco – Entrada Garantida, é necessário:

residir em Pernambuco;

atender ao limite de renda familiar estabelecido pelo programa;

não ser proprietário, promitente comprador ou possuidor de imóvel;

ter a documentação e a operação de crédito aprovadas pela Caixa Econômica Federal;

não ter sido beneficiado anteriormente com atendimento habitacional definitivo.

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