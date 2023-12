Morar fora do Brasil, realizar doações e comprar casa são desejos de quem aposta na Mega da Virada 

A- A+

Com apostas mínimas de R$ 5, pessoas de todo o Brasil têm até 17h deste domingo (31) para realizarem os seus jogos da Mega da Virada de 2023, tanto presencialmente nas lotéricas quanto pela internet. O sorteio está previsto para ser realizado pela Caixa Econômica Federal às 20h.

Os apostadores que escolheram ir até a lotérica do Shopping Tacaruna nesta tarde, encontraram um ambiente tranquilo para se concentrar e torcer.

Registro da lotérica do Shopping Tacaruna no início da tarde deste domingo (31) | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Uma delas foi o funcionário público Paulo Roberto da Silveira, de 67 anos. “A minha expectativa para vencer está altíssima. Quem joga, já tem um projeto em mente. Quem não confia, não joga”, diz, entre risos.

A pescadora Brenda Gomes, de 25 anos, foi para a lotérica na companhia da filha. Ela, que garante apostar na Mega da Virada todos os anos, lista os planos, que vão desde doações até morar fora do Brasil.

Brenda Gomes lista metas para concretizar, caso saia vencedora neste domingo (31) | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Todo ano eu jogo. Meus planos são comprar uma casa para mim, ajudar minha família e doar uma parte para o Hospital de Câncer e instituições de caridade, como asilos e também onde tiver crianças carentes abandonadas. E se sobrar, eu vou morar fora do país. A esperança é a última que morre”, afirma.

A professora Tatiana Santos, de 47 anos, por sua vez, vê no prêmio a chance de poupar e ainda investir em imóveis com frequência, além de destinar uma quantia aos familiares.



“Eu quero ganhar e estou com o pensamento positivo, já pensando naquele 'dinheirão' e eu recebendo na boca do caixa. Pode vir de ‘pouquinho em pouquinho’, porque vou deixar rendendo na poupança, aí todo mês eu compro uma casa ou um apartamento. Vou dar um pouquinho para cada um da família também, para ajudar”, disse.

Professora tem meta de comprar um imóvel a cada mês, com o dinheiro da Mega da Virada 2023 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

