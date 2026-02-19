Qui, 19 de Fevereiro

Carnaval 2026

Bloco de Carnaval em Moreno viraliza por público reduzido e direção ironiza: "Mais seguro do mundo"

O bloco Bora Bora viralizou nas redes sociais após registrar baixa adesão de público durante o desfile realizado na última Terça-Feira de Carnaval (17), em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver exatamente 23 foliões caminhando atrás do trio, além de um guarda municipal ao lado da viatura e um grupo de policiais militares fazendo a segurança do evento.

Diante da repercussão, a direção do bloco se pronunciou por meio de uma série de publicações nas redes sociais e chegou a ironizar a situação.

"Fomos o bloco mais seguro do mundo", escreveu a organização, em referência à presença da Polícia Militar de Pernambuco e da Guarda Municipal durante o desfile.

O comunicado também destacou o esforço para a realização do desfile e reconheceu a frustração com a ausência do público.

“Ficamos muito triste, sim, com o ocorrido”, afirmou o bloco em um dos trechos da nota.

A organização também afirmou que está avaliando os pontos que podem ser melhorados para os próximos anos.

“Estamos analisando o que não agradou o público, e vamos buscar melhorar para que nos próximos anos tenhamos um bom público nos acompanhando”, publicou o bloco.

Em outro momento, a direção pediu desculpas e ressaltou o empenho da equipe: “Pedimos desculpas se erramos em algo, mas acreditem, erramos tentando acertar”.

Apesar da baixa adesão, o bloco enfatizou que fez o possível dentro das condições disponíveis. “Fizemos o que pudemos, no horário que nós tivemos, e estamos satisfeitos porque sabemos que no momento foi o nosso melhor”, ressaltou.

A direção agradeceu aos artistas que se apresentaram e afirmou que não pretende desistir do projeto, prometendo novidades para os próximos carnavais.

