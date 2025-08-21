Moreno: colisão envolvendo dois caminhões e motorista embriagado deixa um morto e outro ferido
Caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (20), na BR-232
Uma colisão envolvendo dois caminhões, sendo um deles conduzido por um motorista embriagado, resultou na morte de um passageirona BR-232, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife.
O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (20), por volta das 19h, no quilômetro 27 da via sentido Recife.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito envolveu com caminhão baú, que atingiu a traseira de um outro caminhão maior.
"Um dos passageiros do caminhão baú faleceu no local. O outro passageiro ficou ferido em estado grave e foi conduzido pelo Samu para o Hospital da Restauração", afirmou a PRF.
Já o motorista do caminhão baú não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro, e o resultado apontou 0,65mg/l, o que configura ingestão de bebida alcoólica e crime de trânsito.
A PRF destacou que o condutor admitiu ter feito o consumo, foi autuado e encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar o caso.
"O caminhão maior saiu do local antes da chegada da viatura", afirmou a corporação.
O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local.