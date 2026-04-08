Moreno: troca de tiros deixa dois mortos em intervenção policial contra o tráfico de drogas
Foram apreendidas armas, munições e entorpecentes
Uma troca de tiros durante intervenção policial contra o tráfico e drogas resultou na morte de dois homens e na apreensão de armas, munições e entorpecentes em Moreno, na Região Metropolitana do Recife.
O caso aconteceu nessa terça-feira (7), na localidade conhecida como Vila Holandesa. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 25º BPM receberam informações sobre a prática ilícita e seguiram até o local indicado para averiguação.
"Durante a aproximação das equipes, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, e revidaram. Dois suspeitos foram atingidos", afirmou a PM, destacando que os feridos chegaram a ser socorridos à Policlínica Beiró Uchôa, em Moreno, mas não resistiram e morreram.
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Ainda de acordo com a corporação, com os envolvidos foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições, sendo duas deflagradas, um revólver calibre 22, com uma munição deflagrada e seis pinadas, um simulacro de pistola, 800g de maconha, sete big da mesma droga, dois celulares e R$ 220 em espécie.
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), registrou "duas mortes decorrentes de intervenção legal por agente do estado".
Ainda segundo a PCPE, as investigações foram iniciadas e seguem em andamento, sob responsabilidade da 13º Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH).