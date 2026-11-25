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LOA 2027 Moretti: programa Pé de Meia será levado para relator e estará na LOA 2027; há conversa com MEC Moretti disse ainda que não existe base legal para o governo encaminhar o remanejamento do Orçamento com emendas parlamentares

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse nesta quarta-feira, 25, que o programa Pé-de-Meia estará incluído nos remanejamentos do Orçamento 2027 e afirmou que a incorporação gradual dessa política pública ainda está sendo discutida com o Ministério da Educação (MEC).

"Para Saúde e Educação há pisos constitucionais, então uma parcela disso também vai ser acomodada com remanejamentos dentro do piso, mas nós estamos discutindo ainda com o MEC para fechar. Mas sim, haverá a incorporação dessas despesas", afirmou durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do quinto bimestre.

Moretti disse ainda que não existe base legal para o governo encaminhar o remanejamento do Orçamento com emendas parlamentares. "Nós não temos aqui nenhuma previsão de encaminhar para o Congresso o remanejamento para que se ampliem as emendas. Vamos discutir com o senador Eduardo Braga, com quem a gente tem um excelente diálogo, mas até aqui não", disse.

O déficit efetivo para 2026, que impacta a trajetória da dívida pública, subiu no Relatório Bimestral de novembro de R$ 80,9 bilhões para R$ 89,3 bilhões. O déficit para efeito da meta de resultado primário, com deduções, caiu de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões, por sua vez. As deduções da meta passaram de R$ 67,3 bilhões para R$ 77 bilhões, após a exclusão da subvenção ao diesel aprovada no Projeto de Lei Complementar nº 299/2026.

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