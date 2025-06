A- A+

A arqueóloga Niède Guidon morreu na madrugada desta quarta-feira. Segundo o g1, a informação da morte foi confirmada pela diretora do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Marian Rodrigues, que disse que Niède, que tinha 92 anos, "partiu como um passarinho, tranquila".

Niède era conhecida pelo papel de defensora ferrenha da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Foi ela que descobriu, lá, na década de 1970, as pinturas rupestres mais importantes dos primeiros seres humanos a habitarem o Brasil e uma das maiores coleções desse tipo de arte no mundo.

Após a descoberta de Niède, a compreensão sobre a presença dos Homo sapiens na América do Sul mudou para sempre. Ela lutou para criar o Parque Nacional da Serra da Capivara, hoje considerado patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.



Nascida em Jaú, São Paulo, em 1933, Niède nunca mais havia deixado o Piauí — tamanha a consciência que ela tem sobre a importância histórica do local. E o medo que ele seja destruído.

O parque vem enfrentando grandes problemas de orçamento ao longo dos anos. Além disso, Niède relatava ter sofrido inúmeras ameaças de empresários do Agreste, que insistiam em intimidá-la. Mas ela continuava lá, aos 86 anos de idade, sendo a alma e a guardiã do parque.

"Não temos o número suficiente de funcionários. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que é responsável pelo parque nacional, e o Iphan, que cuida dos sítios de arte rupestre, contam com dois ou três agentes. Outros 180 pertencem à Fundação Museu do Homem Americano, mantenedora da unidade. São moradores locais que precisam dividir-se entre atividades como cuidar de postos de vigilância, manter estradas e servir como guias turísticos, além de especialistas que evitam que animais e vazamentos de água destruam as pinturas", contou Niède ao GLOBO em 2018.

