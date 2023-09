A- A+

FOLHA PET Aos 14 anos, morre a cadela Estopinha, a primeira pet influencer do Brasil Com 14 anos, a cachorrinha morreu nos braços de Alexandre Rossi, seu tutor

Estopinha, a primeira "pet influencer" do Brasil, morreu nesta quarta-feira (20). A cadela ao lado de seu tutor, Alexandre Rossi, participava de um quadro chamado Dr. Pet, no Domingo Espetacular desde 2009. Já idosa, aos 14 anos, Estopinha estava com problemas estomacais por conta dos medicamentos que precisou tomar devido a uma infecção.

A cadela é considerada a primeira "pet influencer" do Brasil por ter seu perfil no Instagram criado desde 2011. Com mais de 800 mil seguidores, o cotidiano de Estopinha era compartilhado junto com dicas do seu tutor sobre cuidados com cães.





O anúncio da morte de Estopinha foi feito por Alexandre Rossi. Em uma foto ao lado da pet na cama, o tutor comunicou seu falecimento.

"Estopinha se foi... dormimos juntinhos e ela estva sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar. Mesmo assim, estou muito mal. uma parte de mim foi destruída. 14 anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vcs todos. Significam muito pra gente", escreveu Rossi na rede social.



História de adestramento positivo





Estopinha foi adotada por Alexandre Rossi após ter sido devolvida duas vezes por pessoas que alegavam "mau comportamento" da cadela. Por ter um quadro sobre comportamento animal, Rossi não só adotou a cadelinha, como também usou seu adestramento positivo como exemplo para milhares de brasileiros que acompanhavam o quadro Dr. Pet.

