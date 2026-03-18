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LUTO Morre a escritora Célia Labanca, mãe do prefeito Vinicius Labanca, aos 77 anos Ela era escritora, jornalista, advogada e incentivadora da cultura

O prefeito de São Lourenço da Mata, Vinicius Labanca (PSB), confirmou, nesta quarta-feira (18), nas redes sociais, o falecimento aos 77 anos da mãe dele, a escritora, jornalista, advogada e incentivadora da cultura Célia Labanca. As causas da morte ainda não foram reveladas. Ela estava no Recife e sempre foi reconhecida nas áreas de atuação já citadas.

Veja a publicação

Na postagem do Instagram, Labanca afirmou que a mãe sempre foi melhor amiga dele e que foi ela quem o ensinou a ter coragem e levantar a cabeça diante das dificuldades. Ainda na publicação, ele exaltou a força e independência da pernambucana.

“Uma mulher brilhante em todos os sentidos. Essas são características que carregarei comigo pela vida e que também ensinarei aos meus filhos, para que saibam de onde vêm os nossos valores. Escrevo essas poucas palavras para me despedir e para que todos que as leiam saibam da mulher extraordinária que você foi”, escreveu.

Célia era natural do Recife | Foto: Divulgação

“Estou sofrendo, e as pessoas mais próximas sabem o quanto nos amávamos. Mas, junto com a dor, existe também um sentimento profundo de aceitação — por entendermos a vida como ela é e por termos tido o privilégio de vivê-la juntos. Ficam nossos momentos mais felizes na lembrança e a certeza de que o amor que construímos permanecerá para sempre no meu coração. Deus vai lhe receber com muito carinho, e você estará segura com Ele. Obrigado por tudo, mamãe. Te amo para sempre”, complementou.

Trajetória

Natural do Recife, Célia Lopes da Cruz Labanca se formou-se em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e dedicou a vida ao engajamento nas áreas jurídica, cultural e social.

Ela também se dedicou à carreira de escritora, publicando diversos livros, além de colaborar com diferentes veículos de comunicação do estado, incluindo jornais, rádio e televisão.

Em 2020, compilou os pensamentos na obra ‘De Frente Para o Sol’. Nele, pouco mais de cem artigos e crônicas publicados na Folha de Pernambuco, em outros periódicos e revistas locais ressaltam a dinâmica da artista.

“Na realidade, o que sei escrever são romances. Mas como mulher independente, consciente e cidadã, também me sinto no direito e até na obrigação de discutir o que penso em textos, ao longo de 300 páginas e sete anos de publicações. No livro, convoco as pessoas, meus leitores e leitoras, amigos e amigas, a pensarem comigo sobre nossa realidade, sobre o nosso País tão diferente, sobre as nossas dores enquanto seres humanos cristalizados em nossa própria evolução”, explicou Célia, naquela época.

Ela também esteve à frente da direção do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE) em várias ocasiões, onde também atuou na promoção de exposições que levaram o trabalho de artistas locais para outras regiões do país.

Em São Lourenço da Mata, onde presidiu a Cruzada de Ação Comunitária, desenvolveu iniciativas voltadas ao apoio de crianças e adolescentes.

Repercussão

Na publicação de Vinicius, internautas de todas as esferas desejaram tiveram espaço para desejar os sentimentos à família.

O ex-vice-prefeito de São Lourenço, Gabriel Neto, pediu para que Deus confortasse o coração de Vinícius.

Ciro Bezerra, apresentador do programa TV Jornal Meio-Dia, que se recupera de um acidente vascular cerebral (AVC), desejou que a “família receba nosso abraço fraterno”.

Waleska Andrade, jornalista da TV Nova Nordeste, estendeu os “sinceros sentimentos”.

Último adeus

Segundo a assessoria de imprensa de Vinícius Labanca, o velório será realizado às 12h, seguido de missa às 15h. Logo após, a cerimônia de cremação acontece às 16h, no Memorial Guararapes, em Jaboatão.

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