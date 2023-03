Morre a ginecologista e obstetra Dra. Margarida Nunes

A- A+

Morreu, nesta segunda-feira (20), no Hospital Memorial São José, no bairro do Derby, Região Central do Recife, a médica ginecologista e obstetra Dra Margarida Maria Santana Nunes, aos 80 anos.

Trajetória

Nascida em 26 de abril de 1942, em Sertânia, cidade do Sertão do Moxotó pernambucano, Dra. Margarida Nunes se formou em 1967, pela Universidade de Pernambuco (UPE) e, foi a primeira médica de sua terra natal.

De lá, ganhou o mundo, percorrendo diversos países e trazendo técnicas inovadoras para a medicina Brasileira, sobre tudo, a pernambucana.

Além do consultório particular, no Edf. Pasteur, na Avenida Conde da Boa Vista, atuou pela Cooperativa dos Médicos Ginecologistas e Obstetras de Pernambuco. Trabalhou, também, em diversos hospitais de referência no Recife.

Respeitadíssima na sociedade médica pernambucana e amada por suas pacientes, era viúva do também ginecologista e obstetra Dr. Gilvan Nunes, falecido em 2011.

Tia do Padre Airton Freire, da Fundação Terra, de Arcoverde, deixou uma filha, Fabiana, uma neta, Maria Luiza, e uma legião de admiradores.

Despedida

O velório da Dra. Margarida Nunes terá início às 9h, desta terça-feira (21), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, onde às 15h, acontecerá seu sepultamento.

