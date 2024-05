Morre a jornalista pernambucana Rosália Lima, aos 67 anos, vítima de câncer

A- A+

Faleceu, neste sábado (4), a jornalista pernambucana Rosália Lima, aos 67 anos. A profissional morreu de câncer, descoberto há cerca de dois anos, na cabeça, mas que se espalhou.

O velório, que ainda não tem horário para começar, será no Cemitério de Santo Amaro, região central do Recife. O enterro está previsto para este domingo (5) também em Santo Amaro, às 11h.

Experiente, a recifense Rosália Lima, passou por vários veículos de comunicação. Ela iniciou sua carreira na Assembleia Legislativa de Pernambuco, trabalhou no Diario de Pernambuco e por anos no Jornal do Commercio, onde atuou como repórter de política.



Foi também chefe de assessoria de Imprensa do Palácio do Campo das Princesas no governo Jarbas Vasconcelos.

Nos últimos anos, Rosália se dedicou a sua empresa de comunicação.

