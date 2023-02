A- A+

SÃO PAULO Morre advogado atingido por disparo da própria pistola durante exame de ressonância magnética Leandro Mathias acompanhava a mãe no exame quando o campo magnético do equipamento puxou a arma da cintura e provocou o disparo

Morreu, nesta segunda-feira (6), o advogado Leandro Mathias, que foi atingido por um disparo da própria pistola enquanto acompanhava a mãe em uma ressonância magnética em São Paulo.



A informação foi divulgada pela OAB-SP 108ª Subseção de Cotia, na Grande São Paulo.

"É com profundo pesar que a OAB Cotia comunica a todos os colegas advogados a perda inesperada do nosso querido amigo e advogado. Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família neste momento de dor", escreveu nas redes sociais.

O disparo acidental que atingiu Leandro aconteceu em janeiro deste ano. Ele acompanhava a mãe em um exame de ressonância magnética. Quando a máquina foi acionada, o campo magnético do equipamento puxou a arma da cintura, e ela disparou. O tiro atingiu o abdômen do advogado.



O laboratório declarou que tanto a paciente quanto o acompanhante foram alertados sobre a retirada de todo e qualquer objeto metálico para entrarem na sala. O dois assinaram termo de ciência sobre essa orientação.

Leandro Mathias era um defensor do uso de armas, inclusive tinha um perfil no TikTok com mais de 49 mil curtidas e 7,5 mil seguidores, no qual defendia o armamento da população e dava consultoria sobre porte de arma.



Ele também presidia as comissões de Direitos das Pessoas com Deficiência e de Prerrogativas, da OAB de Cotia.

